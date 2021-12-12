Очільник католицької церкви побажав, щоб Різдво Господнє принесло нашій державі мир.

Очільник католицької церкви Папа Римський Франциск побажав, щоб напруження навколо України було розв’язане за допомогою серйозного міжнародного діалогу, а не зброї.

Таке побажання Папа Римський висловив у неділю, 12 грудня, після молитви, повідомляє Vatican News.

За даними видання, також голова католицької церкви побажав, щоб Різдво Господнє принесло мир українській державі.

"Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї. Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого…", – сказав Папа Римський.

Читайте такожПапа Римський може найближчим часом відвідати УкраїнуПапа Римський Франциск раніше не раз бажав того, щоб в України запанував мир.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу.

На частині сходу України проросійські бойовики створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Для того, щоб протистояти бойовикам, Київ розпочав антитерористичну операцію. Пізніше замість АТО на Донбасі розпочалася операція Об'єднаних сил.

Восени цього року з’явилася інформація, що Росія збільшила кількість своїх військ на кордні України.

Пізніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що РФ стягнула до кордону нашої держави понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення на початку 2022 року.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Екатерина Присяжнюк