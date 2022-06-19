Сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані молитовна зустріч зібрала кількадесят тисяч прочан.

Папа Римський Франциск звернувся до прочан із запитанням, що вони зробили для України.

Як повідомляє Vatican News, сьогодні наприкінці недільної зустрічі з прочанами Папа Франциск звернувся із заохоченням замислитися над тим, що кожен робить для допомоги українцям, які страждають від війни.

Зокрема, молитовна зустріч зібрала на площі Святого Петра у Ватикані кількадесят тисяч прочан.

Франциск спонукав кожного поставити запитання про Україну, під час звернення до молитви "Ангел Господній".

"І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ. Народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці", - сказав Франциск.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Франциск зустрівся із головними редакторами єзуїтських часописів і поділився думками про російське вторгнення в Україну. Франциск вказав на необхідність відкинути схему "Червоної шапочки", мовляв, Червона шапочка – добра, вовк – злий.

Як зазначив Папа Франциск, світ є свідком жорстокості та брутальності, яку ведуть загалом "найманські сили, використовувані росіянами". При цьому Понтифік запевнив, що нібито не захищає Росію, але зазначив, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована".

У відповідь генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.

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