Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, коментуючи на прохання журналістів слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована".
"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.
Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.
"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - підкреслив Столтенберг.
Що передувало
19 травня Франциск зустрівся із головними редакторами єзуїтських часописів і поділився думками про російське вторгнення в Україну. Франциск вказав на необхідність відкинути схему "Червоної шапочки", мовляв, Червона шапочка – добра, вовк – злий.
Як зазначив Папа Франциск, світ є свідком жорстокості та брутальності, яку ведуть загалом "найманські сили, використовувані росіянами".
"Росіяни, дійсно, віддають перевагу тому, щоб посилати вперед чеченців, сирійців, найманців. Але небезпека полягає в тому, що ми бачимо тільки це, і воно є жахіттям, але не бачимо цілої трагедії, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була певним чином або спровокованою, або ж не вдалося їй запобігти", – сказав він, звернувши увагу також на інтереси, пов’язані з ринком зброї.
При цьому Понтифік запевнив, що не захищає Росію.
"Хтось може сказати мені в цьому контексті: то ти є прихильником Путіна! Ні, я не є ним. Це спрощення та помилка стверджувати так. Я просто проти применшення складної ситуації до розподілу на добрих і поганих, не замислюючись над джерелами й над інтересами, які є дуже складними", – сказав він, підкресливши, що в той час, коли бачимо жорстокість російських військ, не потрібно забувати про проблеми, щоб пробувати їх вирішувати.