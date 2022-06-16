Генеральний секретар Альянсу наголосив, що НАТО продовжує підтримувати Україну.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, коментуючи на прохання журналістів слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована".

"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.

"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - підкреслив Столтенберг.

Що передувало

19 травня Франциск зустрівся із головними редакторами єзуїтських часописів і поділився думками про російське вторгнення в Україну. Франциск вказав на необхідність відкинути схему "Червоної шапочки", мовляв, Червона шапочка – добра, вовк – злий.

Як зазначив Папа Франциск, світ є свідком жорстокості та брутальності, яку ведуть загалом "найманські сили, використовувані росіянами".

"Росіяни, дійсно, віддають перевагу тому, щоб посилати вперед чеченців, сирійців, найманців. Але небезпека полягає в тому, що ми бачимо тільки це, і воно є жахіттям, але не бачимо цілої трагедії, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була певним чином або спровокованою, або ж не вдалося їй запобігти", – сказав він, звернувши увагу також на інтереси, пов’язані з ринком зброї.

При цьому Понтифік запевнив, що не захищає Росію.

"Хтось може сказати мені в цьому контексті: то ти є прихильником Путіна! Ні, я не є ним. Це спрощення та помилка стверджувати так. Я просто проти применшення складної ситуації до розподілу на добрих і поганих, не замислюючись над джерелами й над інтересами, які є дуже складними", – сказав він, підкресливши, що в той час, коли бачимо жорстокість російських військ, не потрібно забувати про проблеми, щоб пробувати їх вирішувати.

Вас також можуть зацікавити новини: