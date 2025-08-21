Провідну роль у безпеці України, на думку віцепрезидента США, має відігравати Європа.

Європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на каналі Fox News. Про це пише Reuters.

Видання нагадало, що президент США Дональд Трамп негативно ставиться до того, що Сполучені Штати витрачали мільярди доларів на військову допомогу Україні, тож Білий дім заявив, що Вашингтон не продовжуватиме "виписувати незаповнені чеки" для фінансування оборони Києва. У зв'язку з цим Трамп хоче перекласти більше відповідальності за ці витрати на європейських союзників.

"Я не думаю, що ми повинні нести тут цей тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. Незалежно від того, якої форми це набуде, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив: їм доведеться зробити тут крок вперед", - цитує видання Венса.

Крім того, віцепрезидент США сказав, що Росія хоче частину української території, "більшість якої вона окупували, але частину - ні".

Як повідомляв раніше УНІАН, гарантії безпеки "як в НАТО", що начебто зараз обговорюються західними партнерами, насправді не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України. За словами джерел Bloomberg, військова підтримка може включати надання Києву "швидкої та сталої оборонної підтримки", економічної допомоги, "зміцнення українських збройних сил", а також запровадження нових санкцій проти Росії.

Також Пентагон заявив, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки для Києва. Офіційні особи розповіли Politico, що зустріч лідерів НАТО в середу викликала в союзників дедалі більшу стурбованість тим, що Трамп покладатиметься на Європу в забезпеченні довгострокового миру після завершення Росією свого вторгнення. Водночас деякі європейські офіційні особи попередили, що зустрічі цього тижня - це "перший залп" у серії складних переговорів і торгу, оскільки Європа стикається з потенційно масштабним і дорогим завданням підтримання миру.

Тим часом у російському МЗС заявили, що обговорення гарантій безпеки для України без участі РФ неможливе. За словами очільника відомства Сергія Лаврова, Москва згідна на надання Україні гарантій безпеки від Китаю, США, Великої Британії і Франції на рівній основі. Також він наголосив, що без участі Росії "це шлях у нікуди".

