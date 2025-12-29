У розмові Трампа із Зеленським останнє слово знову залишилося за Путіним, - The Times

Путін знову вдався до знайомого трюку, організувавши розмову з Трампом, щоб вплинути на його позицію.

Майже щоразу, коли Володимиру Зеленському вдавалося домогтися приватної аудієнції у Дональда Трампа, Володимиру Путіну вдавалося вплинути на хід переговорів здалеку. Так сталося в жовтні, коли український президент сподівався, що Трамп санкціонує продаж Україні ракет "Томагавк". Але напередодні Путін зателефонував Трампу і попередив його, щоб той цього не робив - і Зеленський повернувся до Києва з порожніми руками.

Як пише The Times, перед зустріччю Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго в неділю Путін знову вдався до знайомого трюку, коли всього за кілька годин до переговорів сам організував телефонну розмову з американським лідером.

"Мета Путіна в цій розмові була зрозуміла: він хотів уникнути згоди на припинення вогню, заради якої Зеленський приїхав до Флориди", - зазначає The Times.

Зеленський прибув до США, готовий до компромісів. Він уперше висловив готовність поступитися територіями, утримуваними Україною на Донбасі, - за умови, що Путін погодиться на 60-денне припинення вогню, що дасть змогу Києву провести референдум щодо мирної угоди.

Однак Путін знову зміг перевернути ситуацію на свою користь:

"Відчувши загрозу того, що український президент може почати виглядати розумним, Путін провів телефонну розмову до прибуття Зеленського в Мар-а-Лаго і, в черговий раз, схоже, досяг успіху в тому, щоб вплинути на погляди Трампа".

Після дзвінка Кремль випустив заяву, стверджуючи, що Трамп відхилив компромісну пропозицію Зеленського. Прессекретар Кремля Юрій Ушаков заявив, що припинення вогню, яке дозволяє Україні провести референдум, може призвести до "затягування війни".

При цьому, зазначає The Times, схоже, що Кремль відображає погляди Трампа, і сам президент дійсно вважає, що припинення вогню затягне війну.

Так, на прес-конференції за підсумками зустрічі із Зеленським Трамп підтвердив, що підтримує аргументи Путіна проти припинення вогню і, схоже, вважає, що Росія і так перебуває на межі захоплення всього Донбасу.

"Він вважає, що, дивіться, вони воюють, і якщо вони зупиняться, а потім доведеться почати знову, що цілком можливо, він не хоче опинитися в такій ситуації", - сказав він. "Я розумію цю позицію".

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин, проте за підсумками жоден з учасників не оголосив про якийсь значний прорив у припиненні війни.

При цьому ЗМІ пишуть, що переговори у Флориді можуть відкрити шлях до прямої телефонної розмови між Києвом і Кремлем, яку у США називають потенційною "дипломатичною перемогою".

