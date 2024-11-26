Куделка зазначив, що міжнародне право вимагає від РФ вивести всі війська з України та повернути окуповані території.

Україну не варто підштовхувати до "поганого миру", бо Росія сприйме це як перемогу. Після цього російський диктатор Володимир Путін може задуматися про повноцінний конфлікт з НАТО.

Про це заявив голова розвідки Чехії Міхал Куделка в інтерв'ю Bloomberg.

"Якщо Україна програє або буде змушена прийняти невигідну мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу", - сказав він.

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Куделка розповів журналістам, що наступні 10-15 років після завершення війни в Україні Росія витратить на відновлення й підготовку до наступної мети - Центральної та Східної Європи. Він зазначив, що його оцінка підкріплена іншими європейськими розвідувальними службами.

Міжнародне право вимагає від РФ вивести всі війська з України і повернути окуповані території, наголосив голова розвідки Чехії. Він додав, що росіянам також доведеться виплатити репарації.

Куделка обурений тим, що Україну схиляють до "поганого миру". Він нагадав, що Чехія є прихильником Києва та приймає у себе сотні тисяч біженців.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну має нагадати Заходу про те, що Кремль дотримується імперіалістичних поглядів і відчуває презирство до своїх військових втрат, вважає Куделка.

Він зазначив, що Чехія залишається ціллю для російської гібридної війни. За його словами, росіяни продовжують проводити кібератаки і кампанії з дезінформації.

Також Куделка розповів журналістам, що Європі не варто боятися нового президента США і його адміністрації. Він підкреслив, що Штати не будуть послаблювати співпрацю у сфері безпеки та розвідки з Європою:

"Я працював із нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було дійсно здорово. Те ж саме відбувається і зараз за президента Байдена. І я на 100% переконаний, що це буде так само здорово під час другого терміну Трампа".

Голова розвідки Чехії закликав Захід не відновлювати ділові та дипломатичні відносини з Росією в майбутньому. За його словами, Москва є агресором, який розуміє тільки силу.

Він вважає, що результат війни в Україні визначить імовірність виникнення глобального конфлікту за участю НАТО.

"Якщо Росія зіткнеться із сильною країною або сильним альянсом, вона вважатиме, що не варто з ними зв'язуватися. Якщо ж Росія дійде висновку, що війна в Україні себе виправдала, що європейські країни слабкі, а НАТО не вистачає єдності, то вона може спробувати щось нове", - сказав Куделка.

Україну схиляють до переговорів із РФ

Раніше експерти заявили, що якщо Європа пообіцяє США, що вона зможе знайти гроші для подальшого захисту України, новообраний президент Дональд Трамп зможе укласти вигіднішу угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що ЄС міг би задіяти 300 мільярдів доларів заморожених російських валютних резервів.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підготував свій власний план щодо завершення війни в Україні. У ньому передбачено відмову Києва від вступу до НАТО на 10 років.

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