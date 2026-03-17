Євросоюзу потрібно буде розмовляти з Путіним у майбутньому, але не зараз, - Кошта

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що Європейському Союзу потрібно буде в майбутньому поговорити з Росією про безпеку та мир в Україні, але цей момент ще не настав, тому потрібно продовжувати тиснути на Москву та підтримувати Київ. Про це повідомляє видання EFE.

Кошта заявив, що 27 країн ЄС "повинні бути готові" до випадку, якщо діалог щодо припинення війни в Україні, який очолює президент США Дональд Трамп, не дасть бажаних результатів.

"Зараз ми повинні уникати зриву зусиль, очолюваних президентом Трампом, для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - сказав президент Євроради.

Але, за словами Кошти, може настати час, коли Трамп вирішить не продовжувати свої зусилля, або вони зазнають невдачі.

"Тоді нам доведеться бути готовими продовжувати зусилля та намагатися досягти справедливого та міцного миру в Україні", – зазначив він.

Кошта підкреслив, що головний внесок ЄС полягає у посиленні економічного тиску на Росію та продовженні підтримки України всіма засобами.

"Але, звичайно, може настати час, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа та докласти власних для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – додав він.

Що буде з фінансовою допомогою Україні, якщо Путін зірве мир

Як повідомляв УНІАН, комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, відповідаючи на запитання чи готовий ЄС до ситуації, якщо мирні переговори проваляться, оскільки російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що може вийти з них, якщо Україна не погодиться віддати весь Донбас, заявив, що Європейський Союз готовий продовжувати підтримку України.

При цьому він наголосив, що ЄС надасть кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки і він "справді дуже суттєвий".

