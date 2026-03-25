'Переворот у Мар-а-Лаго': демократи виграли вибори в рідному місті Трампа

Йдеться про один з ключових республіканських штатів.

Демократи отримали два місця в законодавчому органі у традиційно республіканському штаті Флорида, США, зокрема у рідному окрузі Дональда Трампа "Мар-а-Лаго". Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що демократка Емілі Грегорі перемогла кандидата від Республіканської партії, якого підтримував Трамп в окрузі Палм-Біч. Також з невеликим відривом демократи перемогли в сенаті штату в Тампі, яке до серпня минулого року займав віце-губернатор Джей Коллінз.

Видання відзначає, що ці дві перемоги не змінять загального контролю республіканської більшості в законодавчому органі Флориди. Однак демократи вже заявляють, що такі результати свідчать про те, що республіканська партія штату фактично мертва. Також зазначається, що ці результати підтверджують тенденцію того, що демократи перехоплюють місця, які належали республіканцям у законодавчих органах штатів по всій країні протягом останніх 14 місяців.

"Я думаю, це демонструє, на чиєму боці стоять виборці Флориди. Вони хочуть когось, хто зосереджений на рішеннях і проблемах, а не на галасі", – зазначила Грегорі.

Вона перемогла вибори навіть попри те, що Трамп особисто в соціальних мережах закликав своїх виборців підтримати свого кандидата-республіканця. Зазначається, що цей результат продовжує серію перемог демократів на спеціальних виборах та їхніх надзвичайних результатів у Флориді з того часу, як Трамп впевнено виграв у цьому штаті у 2024 році.

"Ця перемога підтверджує незаперечну тенденцію у Флориді: завдяки цілорічній організаційній роботі та інвестиціям в інфраструктуру демократи можуть балотуватися і перемагати будь-де – навіть у "задньому дворі" Дональда Трампа". Мешканці Флориди втомилися від хаосу, корупції та захмарних цін на все – від продуктів харчування до бензину та медичного обслуговування", - заявила голова Демократичної партії Флориди Ніккі Фрід.

Також відзначається, що Трамп хоч і брав участь у цих виборах, але віддав свій голос поштою. Це сталося через кілька днів після того, як президент США закликав підтримати закон SAVE America Act, що передбачає обмеження на голосування поштою.

Нагадаємо, що ще минулого року президент США Дональд Трамп разом з республіканською партією почали втрачати позиції серед власних виборів. Зокрема в листопаді 2025 року видання NBC News відзначало, що в Сполучених штатах почала різко зростати підтримка демократичних кандидатів на тлі того, що Трамп не виправдав очікувань своїх виборців щодо низки ключових питань.

Вже в грудні The Atlantic відзначало, що Трамп починає втрачати позиції навіть у власній партії. Його рейтинги впали навіть у ключових для нього питаннях – економіки та еміграції. Відзначається, що президент США втратив зв'язок з тим, що забезпечило йому перемогу на виборах і натомість зосередився на "дрібних і самозвеличувальних проектах".

