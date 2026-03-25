Рютте розлютив Європу своєю підтримкою війни Трампа в Ірані, – FT

Дипломати зазначають, що заяви Рютте "ставлять їх у незручне становище".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розлютив європейських лідерів своєю беззастережною підтримкою війни Дональда Трампа з Іраном, пише Financial Times.

За даними співрозмовників агентства в дипломатичних колах, пропозиція Рютте про те, що європейські союзники в кінцевому підсумку "об'єднаються", щоб відгукнутися на заклик президента США розгорнути військово-морські сили в Ормузькій протоці, викликало роздратування у чиновників у кількох європейських столицях і загострило напруженість всередині НАТО з питання про те, наскільки далеко можна зайти у поступках США.

"Це ставить нас у справді незручне становище. Ми хочемо продемонструвати готовність, але також правдою є те, що ми не в змозі жодним чином втручатися [у конфлікт]", – сказав один із дипломатів ЄС.

Різкий контраст

FT зазначає, що занепокоєння Європи з приводу конфлікту, який спустошив Близький Схід і призвів до різкого зростання цін на нафту та газ, різко контрастує з коментарями Рютте, який регулярно намагався догодити Трампу і похвалити його, прагнучи зберегти участь США у військовому альянсі.

"Він робить це, щоб забезпечити безпеку всього світу", – сказав Рютте в неділю, коментуючи рішення Трампа бомбити Іран. "Цілком логічно, що європейським країнам знадобиться кілька тижнів, щоб дійти згоди", – додав він, маючи на увазі вимогу президента США до союзників по НАТО приєднатися до флоту для супроводу суден через Ормузьку протоку, яку Іран заблокував.

Водночас країни ЄС минулого тижня колективно відкинули заклик Трампа до війни в Ормузькій протоці. Глава дипломатичного відомства блоку Кая Каллас заявила, що "це не наша війна", і цю думку підтримали міністри Німеччини, Італії та Іспанії.

Три європейські дипломати з країн-членів НАТО заявили, що стурбовані розбіжністю між коментарями Рютте та думкою більшості європейських столиць. Хоча у них немає причин безпосередньо критикувати Трампа, вони також не згодні зі схваленням його рішення розпочати війну.

Представник НАТО заявив Financial Times, що НАТО не бере участі у війні в Ірані, але уважно стежить за ситуацією, щоб забезпечити безпеку союзників. І генеральний секретар постійно обмінюється інформацією з лідерами союзників по всьому альянсу.

"Наслідки – наші, тому конфлікт – наш"

Водночас деякі європейські столиці, на чолі з Парижем, висловили готовність до можливої участі у військово-морському патрулюванні в Ормузькій протоці після закінчення війни. Також деякі європейські чиновники в приватних розмовах виступили проти того, щоб називати конфлікт "не нашою війною", з огляду на його величезний вплив на ціни на нафту та газ.

"Наслідки – наші, тому конфлікт – наш", – сказав один із чиновників, додавши, що багато столиць перебувають у контакті з країнами Близького Сходу, які постраждали від війни, щоб знайти дипломатичне рішення.

Європа і війна в Ірані

Останніми днями Трамп неодноразово критикував Європу за відмову в допомозі на Близькому Сході і прямо пов'язав продовження участі США в НАТО з цим конфліктом. Як пишуть ЗМІ, в ЄС побоюються, що президент США може вжити відповідних заходів проти європейських союзників насамперед, припинивши решту допомоги США Києву.

Водночас The Wall Street Journal пише, що багато європейських країн непомітно відіграють найважливішу допоміжну роль у війні Трампа в Ірані. Військові бази Великої Британії, Німеччини, Португалії, Італії, Франції та Греції забезпечують проведення однієї з найскладніших з точки зору логістики операцій, у яких США брали участь за останні десятиліття.

