За словами президента країни, вільний світ має протистояти злу, яке йде з Росії.

Президент Чехії Петр Павел закликав створити нову коаліцію країн, які хочуть досягти справедливого миру в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

""Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - зауважив Павел.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що партнери повинні збільшити військову підтримку для України та власні витрати на оборону.

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"Якщо ми не хочемо мати агресивну Росію всього за кілька сотень кілометрів від наших домівок, ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні. І якщо ми хочемо стійкого, довготривалого миру, ми повинні добре озброїтися. Цього не станеться без збільшення оборонних витрат щонайменше до 3% ВВП", - наголосив він.

За його словами, той, хто вважає інакше, "ставить під загрозу національну безпеку Чеської Республіки".

"Наш історичний досвід показує, що якщо ми не збільшимо наші зусилля досить швидко і дозволимо агресору диктувати умови, це не закінчиться добре. Це буде моїм керівним принципом на завтрашній зустрічі в Лондоні", - написав Фіала 1 березня.

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Раніше Петр Павел відповів, чи продовжиться ініціатива з надання Україні боєприпасів. Він зазначив, що фінансування поставок було забезпечено до квітня, і вони триватимуть після цього.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна організує нову "снарядну ініціативу" для України. За його словами, час доставки боєприпасів на фронт буде залежати "насамперед від політичної волі та фінансування".

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