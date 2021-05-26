На сторінці хлопця в соціальній мережі залишилася передсмертна записка.

Увечері 25 травня в Мінську 17-річний Дмитро Стаховський вкоротив собі віку, стрибнувши з 16-поверхового будинку. Хлопець був фігурантом кримінальної справи через участь у мітингах 9-11 серпня 2020 року.

Про це в середу, 26 травня, повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За даними "Вясни", Стаховський був сиротою і жив у гуртожитку. Саме працівники цього гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту.

Після цього він став фігурантом справи за частиною 2 статті 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь - участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особистістю, погромами, підпалами, знищенням майна або збройним опором представникам влади. Винним за цією статтею загрожує від трьох до восьми років в'язниці.

Вдень 25 травня підлітка допитували в рамках справи. На сторінці Стаховського в соціальній мережі з'явився пост, в якому йдеться про причини його рішення накласти на себе руки. Підліток звинувачує у своїй загибелі Слідчий комітет.

"Уже не секрет, що в мене була кримінальна стаття 293, ч. 2. Якщо коротко, за мітинги. Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не зважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І, як ви можете бачити, я не впорався. Так, мені багато хто говорив, не переживай, все буде добре, не думай про погане, погані думки геть. Однак легко говорити, поки сам не опинишся в такому положенні", - ймовірно, написав Дмитро.

У пості також наголошується, що суїцид - це "не правильний вибір".

"Це найжахливіший вибір. Живіть. Життя треба цінувати. Воно у вас одне, й іншого точно не буде", - йдеться в тексті.

Вибори та протести в Білорусі у 2020 році

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Офіційні дані ЦВК свідчили про те, що за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента - Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США. Водночас у Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування й застосування насильства проти незгодних.

23 вересня 2020-го в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Через політичні переслідування білоруська опозиціонерка Світлана Тихановская змушена була покинути Білорусь.

23 травня в Мінську затримали Романа Протасевича - колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який активно висвітлював масові акції протесту проти режиму Лукашенка.

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Переклад: Катерина Комолова