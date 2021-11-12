Студент влаштував пожежу в будинку 94-річної жінки, яка була хвора на деменцію.

У Великобританії підліток влаштував пожежу в будинку своєї бабусі, а потім зізнався в її вбивстві під час гри в "Правда чи дія". 17-річному студенту спочатку не повірили, але потім він розповів про скоєне своєму психоаналітику, а після ще й вітчиму.

Друзі зберігали таємницю підлітка, але вітчим заявив в поліцію, передає видання Sky News.

У 2018 році 94-річна жінка, на ім'я Мері Грегорі, померла після пожежі в своєму будинку. Спочатку поліцейські думали, що загоряння сталося через цигарку, яку могла зронити бабуся. Правоохоронці не стали порушувати справу, її смерть визнали нещасним випадком.

Однак незабаром 17-річний зведений онук бабусі грав зі своїми друзями в "Правду або дію" та проговорився про реальну причину смерті жінки. Студент заявив, що вона померла з його вини. В ході гри він розповів, що підпалив фіранку в будинку бабусі. Причиною вбивство юнак назвав бажання "полегшити страждання" родички, яка хворіла на деменцію.

Читайте такожСолдат-строковик здійснив камінг-аут та відмовився повертатися в армію через знущанняДрузі відмовлялися повірити словам студента, але він все одно переконав їх зберігати інформацію про вбивство в таємниці. Але юнак сам не зміг приховати свій вчинок.

Надалі він зізнався у скоєному в бесіді з психоаналітиком, а після цього вирішив розповісти про це ще й своєму вітчиму. Той, на відміну від друзів студента, вирішив звернутися в поліцію.

Правоохоронці відновили слідство і заарештували 17-річного хлопця. Під час обшуку у нього знайшли детальний план будинку бабусі. Крім цього, в історії браузера юнака виявили дивні запити. Студент хотів дізнатися, як йому приборкати бажання "заподіювати зло" і яка відповідальність чекає на неповнолітню людину, якщо вона вчинить вбивство.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що житель Англії обезголовив матір, бо вважав її породженням диявола. Чоловік порізав її тіло на 11 частин і загорнув частини липкою плівкою.

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Автор: Віолетта Орлова