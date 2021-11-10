Присяжні визнали чоловіка невинуватим у вбивстві через неосудність.

41-річний мешканець Кембриджшира Ернест Груша обезголовив свою 59-річну матір Вєславу Мержеєвську, порізав її тіло на 11 частин й завернув частини липкою плівкою.

Про це йдеться у судових матеріалах Кембриджського королівського суду, цитує The Daily Mail.

Потім, 22 лютого, чоловік весь у крові зайшов у місцеву крамницю, продавець викликав поліцію, яка на місці події застала "моторошну сцену".

Під час обшуків правоохоронців Груша розвернув деякі частини тіла та помістив їх у шафу й холодильник, а голову матері висунув через вікно. Зловмисника одразу затримали.

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На судовому засіданні стало відомо, що 41-річний Ернест пішов на злочин, бо вважав матір породженням диявола, а бог велів йому її вбити і розчленувати тіло, щоби знищити сатану.

"Він був переконаний, що вона воскресне, якщо він виллє воду і кров на її розчленовані частини тіла", – повідомив суддя.

Ернест та убита Вісслава є громадянами Польщі, які переїхали до Британії кілька років тому.

Місцеві описали членів родини як "працьовитих" людей", а Грушу – як "тихого і скритного чоловіка без натяку на агресивну поведінку". Проте, за словами свідків, психічний стан Ернеста помітно погіршився у січні 2021 року.

Психіатр у залі суду підтвердив, що у обвинуваченого – біполярний афективний розлад (маніакально-депресивне захворювання), і що вбивство сталося "у ході маніакального епізоду".

З'ясувалося, що 59-річна жінка зверталася до відповідних служб, щоб ізолювати сина, проте необхідної допомоги не отримувала.

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Автор: Віолетта Орлова