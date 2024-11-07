Згідно з проєктом бюджету Німеччини на 2025 рік, допомогу Україні скорочено до 4 мільярдів євро.

Німеччина зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет країни на 2025 рік не буде ухвалений вчасно внаслідок розпаду коаліційного уряду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у бюджетному комітеті ФРН.

Зазначається, що ці кошти здебільшого є цільовими, а, отже, їх можуть надати Києву в межах тимчасового бюджетного управління, якщо сам бюджет не буде ухвалений.

Видання нагадує, що згідно з проєктом бюджету Німеччини на 2025 рік, допомогу Україні скорочено до 4 мільярдів євро з близько 8 мільярдів євро в 2024 році, адже у Німеччині сподівалася, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за допомогою кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів із надходжень від заморожених російських активів, схвалених Групою семи.

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"Однак повернення республіканця Дональда Трампа в Білий дім викликає в Європі занепокоєння, що підтримка Києва США може зменшитися. Коаліційний уряд Німеччини розпався через кілька годин після того, як перемога Трампа стала очевидною в середу, коли канцлер Олаф Шольц звільнив свого міністра фінансів Крістіана Лінднера", - йдеться у статті.

Автори вказують, що ймовірна затримка з ухваленням бюджету ФРН на наступний рік означає відсутність витрат на нові проекти, хоча деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті, заявив міністр економіки Роберт Хабек:

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано".

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Звільнений міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер розповів про сварку з канцлером Олафом Шольцом. Зокрема, він повідомив, що пропонував передати Україні те, що їй найбільше необхідно для ефективного захисту від Росії, - крилаті ракети Taurus.

Як сказав Лінднер, Шольц категорично відкинув цю пропозицію і натомість повідомив про звільнення міністра з посади.

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