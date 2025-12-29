Уряд Італії схвалив указ про новий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні заявила, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Уряд Італії схвалив указ про надання нового пакета військової допомоги Україні. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що це 11-те продовження італійської допомоги Україні. Указ було затверджено попри опозицію правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.

"Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - прокоментувала рішення прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Відео дня

Нагадаємо, що 1 грудня уряд Італії опублікував міжвідомчий декрет, який свідчить про передачу Україні 12-го за рахунком пакета військової допомоги. Було зазначено, що йдеться про безоплатну "передачу урядовим органам України військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил" Італії.

Італія підтримає енергетичну інфраструктуру України - що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні підтримку енергетичної інфраструктури України обладнанням. Український лідер заявляв, що Рим надішле обладнання зовсім скоро.

За словами Зеленського, Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Президент зазначив, що триває спільна робота в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала.

