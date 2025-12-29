Уряд Італії схвалив указ про новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Італії схвалив указ про надання нового пакета військової допомоги Україні. Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що це 11-те продовження італійської допомоги Україні. Указ було затверджено попри опозицію правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.
"Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - прокоментувала рішення прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
Нагадаємо, що 1 грудня уряд Італії опублікував міжвідомчий декрет, який свідчить про передачу Україні 12-го за рахунком пакета військової допомоги. Було зазначено, що йдеться про безоплатну "передачу урядовим органам України військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил" Італії.
Італія підтримає енергетичну інфраструктуру України - що відомо
Раніше президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні підтримку енергетичної інфраструктури України обладнанням. Український лідер заявляв, що Рим надішле обладнання зовсім скоро.
За словами Зеленського, Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Президент зазначив, що триває спільна робота в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала.