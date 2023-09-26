Цієї суботи в Словаччині пройдуть вибори, на яких може перемогти партія екс-прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

Росія, можливо, незабаром зможе розраховувати на ще одного союзника в Європі, якщо в ході майбутніх виборів у Словаччині переможе партія екс-прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

Як пише Bloomberg, Фіцо, який найдовше обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини, був змушений піти з посади у 2018 році. Зараз він активно використовує побоювання з приводу наслідків війни на Україні у своїй передвиборчій кампанії.

"Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, назвав президента Словаччини "американським агентом" і виступає проти членства України в НАТО. Досі Словаччина в цілому залишалася стійкою в підтримці Києва, але останні опитування показують, що більше половини словаків звинувачують у війні захід або Україну", - пише Bloomberg.

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Вибори в Словаччині

Раніше ЗМІ відзначали, що Словаччина скасує військову і політичну підтримку України, якщо новим прем'єр-міністром стане колишній глава уряду Роберт Фіцо. Зараз він вважається головним претендентом на посаду після дострокових парламентських виборів, які пройдуть в Словаччині 30 вересня.

У той же час серед європейських і словацьких регуляторів зростає стурбованість тим, що в місцевих соцмережах напередодні виборів активно поширюється дезінформація та прокремлівська ідеологія. В ЄС вже попередили власників соцмережі про величезні штрафи, якщо вони не будуть боротися з іноземною пропагандою.

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