Німецький президент зазначив, що метою його країни повинна стати економічна незалежність від авторитарних держав.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав, що його лобіювання будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" було явною помилкою.

Про це пише "Німецька хвиля". Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світу потрібна економічна, військова та політична переорієнтація.

За словами президента Німеччини війна проти України стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін", а наслідки цього є непередбачувані й уникнути цього нікому не вдасться.

Він додав, що метою Німеччини повинна стати економічна незалежність від авторитарних держав. Також потрібно шукати нових партнерів у світі. На його думку, такими можуть стати країни Африки, Сінгапур та Індонезія.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", - сказав президент.

Нагадаємо, що самого Штайнмаєра неодноразово критикували за його тісні зв'язки з РФ. Сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель завила, що не думає, що рішення про будівництво "Північного потоку-2" було хибним. Вона зазначила, що перед вторгненням РФ в Україну "Північний потік-2" так і не запрацював, тому казати про те, що газ був зброєю Росії, недоречно.

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