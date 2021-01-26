Німецький канцлер повинна була зрозуміти, що газопровід зміцнить Путіна, розлютить США і зробить німецьку політику щодо Росії ненадійною.

Ангелу Меркель загалом прийнято вважати чесною. Канцлера Німеччини цінують на міжнародній арені. Тому що вона не каже все, що думає, і зазвичай має на увазі саме те, що каже. І саме тому Меркель стала жертвою самої себе.

Про це пише Süddeutsche Zeitung. Коли німецький канцлер дала своє благословення на побудову газопроводу "Північний потік-2", вона проголосила, що цей проект належить виключно приватному сектору. Меркель особливо хотіла запевнити, що проект і його зовнішньополітичні наслідки будуть передбачуваними. І в цьому вона намагалася переконати навіть себе.

Читайте такожGazeta Wyborcza: "Північний потік-2" знову будують, це виклик для Байдена і ЄСНаразі не відомо, чи опоненти зможуть зупинити насування всіх цих наслідків за кілька метрів до завершення. Але вже можна точно сказати, що політична ціна "Північного потоку-2" стала неприйнятною у порівнянні з його економічними вигодами. Особливо тому, що, швидше за все, додаткові об'єми газу будуть не потрібні взагалі. Ціна була сплачена валютою, яка називається "довіра".

Особливо це стосується німецької політики щодо Росії. Німецький уряд правильно робить, що критикує Кремль за отруєння опозиціонера Олексія Навального, його упереджений арешт, а також за засудження й переслідування його прихильників. Але цінність цієї критики зменшується з кожним зусиллям федерального уряду винести "Північний потік-2" в паралельну реальність, де газопровід не має нічого спільного з усім, що відбувається в Росії Володимира Путіна.

Нафта й газ розв'язують руки режиму Путіна

Будучи частиною імперії "Газпрому", "Північний потік-2" - це елемент російського апарату влади. Нафта й газ підтримують роботу цього апарату. Саме тому в 2014 році санкції, якими Росію покарали за порушення на сході України, вдарили і по енергетичному сектору. Ні в чому невинувата "труба" - це вигадка. Меркель надто добре знає систему Путіна, щоб дурити себе й переконувати в протилежному. І вона давно зізналася в цьому Україні.

Читайте такожЗупинити "Північний потік-2": Європарламент прийняв резолюцію через затримання НавальногоЗ російської точки зору, головна мета "Північного потоку-2" - це зробити Україну непотрібною в транзитному ланцюгу. З метою пом'якшити такі наслідки, німецький канцлер успішно добилася, щоб Росія уклала угоду про продовження транзиту через українську мережу. Україна, частину території якої окупував Путін, тепер повинна покладатися на російську добросовісність у виконанні цієї угоди. Меркель, якій Путін брехав особисто, знає, про що вона просить Київ.

Але канцлер Німеччини недооцінила опір, з яким зіштовхнулося будівництво газопроводу. Вона лише мала рацію, коли вирішила, що Євросоюз не зможе діяти проти німецького впливу. Однак, переконання, що погрози США застосувати санкції насправді несерйозні, було помилковим. З одного боку, "Північний потік-2" може стати найдорожчим газопроводом за всю історію. А з іншого - суперечки навколо нього можуть зіпсувати довгоочікуване перезавантаження у відносинах зі США з початком президенства Джо Байдена.

Байдену не байдужа доля України

З новим урядом США буде легше говорити про "Північний потік-2". Тому що будь-що тепер можна обговорити більш розумно. Однак, немає гарантій, що досягти порозуміння буде легко, особливо якщо згадати, що республіканці й демократи солідарні в ставленні до російської ГТС. У Берліні досі обговорювали збільшення закупівлі американського газу, щоб задобрити Вашингтон. Але така угода більше в стилі Дональда Трампа. Федеральному уряду потрібно готуватися прийняти факт, що Байдену насправді не байдужа доля України.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Німеччину може очолити політик, який виправдовував окупацію КримуНімеччина тепер може відкидати санкції США, посилаючись на міжнародний закон. Але у неї немає практичного рішення для боротьби з ними. Кожен постачальник, кожен страхувальник і кожна компанія з сертифікації подумає двічі, перш ніж ризикнути вступити в конфлікт зі США. Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Мануела Швезіг, яка тепер виставляє себе головним борцем з американською гегемонією, теж про це знає. Видання нагадує, що Швезіг створила профінансований "Газпромом" екологічний фонд, який буде купувати обладнання для "Північного потоку-2".

Наразі не відомо, хто візьме на себе удар, якщо "Північний потік-2" буде заблокований. Федеральний уряд повинен бути обережним, щоб російська "труба" не коштувала грошей німецьких платників податків. З політичної точки зору, "Північний потік-2" - це вже велетенська інвестиційна руїна. Канцер Меркель повинна це розуміти. В певному сенсі, вона сама себе підставила. Її самообман тепер "вилазить боком".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", щодо ризику введення нових санкцій.

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Переклад: Лесь Димань