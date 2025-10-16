Також міністр висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін знає, що не буде успішним у війні проти України.

Нещодавні провокації Росії проти Європи мають три цілі, одна з яких полягає у тому, щоб перевірити єдність і рішучість НАТО.

Таку думку висловив в інтерв’ю РБК-Україна міністр оборони Швеції Пол Йонсон. "Друга – перевірити готовність Альянсу на військовому рівні. І третя – відвернути увагу від підтримки України", - перелічив він.

Йонсон зазначив, що РФ хоче налякати Європу, щоб вона перестала підтримувати Україну, але їй це не вдасться. "... Ми перейшли від шести країн, які беруть участь у ініціативі PURL, до 20 сьогодні. Тож це також є ознакою зростаючої підтримки України за підсумками сьогоднішніх зустрічей", - сказав шведський міністр.

При цьому він зазначив, що європейцям потрібно зробити більше всередині НАТО, щоб змогти протистояти провокаціям росіян.

"Це необхідно для ефективного стримування. Ми також маємо впевнитися, що існують чіткі правила застосування сили на всіх територіях союзників. І всі союзники готові та спроможні захищати кожен дюйм союзної території", - сказав міністр.

"Ще один сигнал тривоги пролунав через російські вторгнення на території союзників, що Росія готова йти на політичний і військовий ризик і що вона посилює свої гібридні операції. Тому ми маємо пройти через це і ми маємо дати відсіч", - висловив думку міністр.

Але, як зазначив Йонсон, у Європи є чудова оборонна промисловість, але вона трошки повільна і трошки дорога.

"Тому ми повинні надихатися тим, що відбувається в Україні, яка дуже суттєво збільшила виробництво – від 100 великих компаній до 800. Тож у вас є дуже динамічний і ефективний ринок оборонної промисловості, з якого нам потрібно брати приклад. Одне з рішень, звісно, полягає в тому, що ми відкрили можливість для спільного виробництва", - зазначив міністр.

Загалом шведський міністр висловив думку, що найкращий шлях до миру в Україні полягає у збільшенні військової допомоги та посиленні санкцій проти Росії, у більш агресивних діях проти "тіньового флоту", включно з ідентифікацією більшої кількості суден.

"І, звичайно, санкції, які впливають на енергетичний сектор, будуть дуже ефективними. І використання заморожених активів і інвестування їх в українську оборонну промисловість – тоді Путін зрозуміє, що ця війна також загрожує основі його влади", - зазначив Йонсон.

"Він знає, що не буде успішним у цій війні. І він не був успішним. Подивіться на минулий рік: понад 300 000 російських втрат, а загальна здобута територія становить менше ніж 0,5%", - констатував Йонсон.

Допомога Швеції

30 вересня у Швеції прокоментували можливу передачу Києву винищувачів Gripen. Зокрема, в міністерстві оборони зазначили, що Україні не варто розраховувати на швидке постачання винищувачів JAS 39 Gripen.

А 15 жовтня стало відомо, що так звана Авіаційна коаліція – група країн, що допомагають Україні поставками бойової авіації, порадила Швеції поставити на паузу передачу Києву винищувачів Gripen.

