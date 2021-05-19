У Вашингтоні кажуть, що бої між ізраїльською армією й палестинськими бойовиками скоро закінчаться.

Американські чиновники в приватному режимі вмовляли прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху ослабити операції його країни проти ХАМАСу. В адміністрації Джо Байдена з все більшою надією чекають, що смертельні бої між Ізраїлем і палетськими бойовиками скоро закінчаться.

Американські чиновники переконані, що їхнє закулісне втручання допомогло запобігти початку ізраїльського наземного вторгнення в Сектор Газа, - пише Politico. Нещодавно Нетаньяху сказав, що "ще кілька днів" боїв попереду, посилюючи цим самим надії, що скоро все скінчиться.

Читайте такожBusiness Insider: Ізраїль і ХАМАС не добиваються кінця війни, вони лише хочуть здаватися сильнимиСША також допомогли організувати дискусію чиновників Єгипту з представниками Ізраїлю й ХАМАСу. Є ознаки того, що організація, яку в Америці вважають терористичною, шукає виходу з конфронтації. Про це сказало джерело, поінформоване про деталі переговорів. Ситуація лишається непередбачуваною. І якщо будь-яка зі сторін вирішить посилити активність, всі зусилля, націлені на встановлення довготривалого перемир'я, можуть провалитися.

Також джерела розповіли Politico, що адміністрація Байдена й інші уряди вже шукають способи відправити гуманітарну допомогу в Сектор Газа, в якому живуть близько 2 мільйонів людей. Кінець боїв може відбутися в кілька етапів. Спочатку обмін ракетними ударами буде зупинений для доставки гуманітарної допомоги. Це, за словами співрозмовника видання, буде першим кроком до припинення насильства.

США від самого початку хотіли зробити так, щоб конфлікт був якомога коротшим. Але після розмови з колегами в регіоні чиновники адміністрації Байдена зрозуміли, що найкращим способом буде підштовхнути Ізраїль до перемир'я за кулісами, а не публічно чи через резолюцію Ради безпеки ООН.

Читайте такожHaaretz: У Ізраїлю немає стратегії чи кінцевої мети в Газі, і в цьому проблемаДжерело розповіло Politico, що спочатку Ізраїль був готовий почати вторгнення в Сектор Газа. Це могло б призвести до ще більшого кровопролиття й початку більш затяжного конфлікту. Вплив США, на думку співрозмовника видання, зіграв важливу роль у не допущення цієї операції.

США хочуть уникнути повторення 2014 року, коли ХАМАС й Ізраїль воювали близько 50 днів. В результаті загинули 2 тисячі палестинців і 70 ізраїльтян. Спробам домовитися про перемир'я заважає те, що ХАМАС під час обговорень висуває вимоги, пов'язані з Єрусалимом. Джерела не повідомили Politico, про які саме вимоги йдеться. Однак, вони запевнили, що Ізраїль ніколи на таке не погодиться. Ще одна проблема полягає в тому, що ХАМАС не єдина група бойовиків, які діють в Секторі Газа. Тож існує ризик, що після появи домовленостей з ХАМАС ці групи продовжать свої атаки.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучила умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

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Переклад: Лесь Димань