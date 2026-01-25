У Службі зовнішньої розвідки розповіли, як Китай і Білорусь допомагають Росії

Понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського Держоборонзамовлення.

Китай став ключовим партнером Росії в економічному плані. Водночас Білорусь залишається головним союзником Москви на Західному напрямку.

Про це в інтервʼю "Укрінформу" розповів перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. За його словами, зараз між Китаєм та РФ реалізується понад 60 проєктів. Їх загальна сума становить понад 100 млрд доларів, і вони покривають одразу кілька сфер. Мова про видобуток корисних копалин, розбудову транспортної інфраструктури, ВПК тощо.

"Китай надає сприяння Росії і в запровадженні альтернативних SWIFT-механізмів розрахунків в обхід санкцій через використання криптовалют, клірингових платформ, а також взаємного підключення банків до російської та китайської платіжних систем СПФП і CIPS", – пояснив він.

Відео дня

Також Китай і Росія співпрацюють у військовій сфері, додав Луговський. Саме через підтримку з боку Пекіна російський ВПК може збільшувати темпи виробництва боєприпасів до артилерії, мін, крилатих та балістичних ракет, а також ракет до систем ППО.

"Росія інтегрує отримані з Китаю електронні компоненти в крилаті ракети Х-101, 3М-14 "Калібр", дрони-камікадзе "Герань", бортові системи винищувачів Су-57 і ударних вертольотів Ка-52. Лише у 2025 році ми зафіксували, що Росія придбала в інтересах своїх підприємств ВПК близько 40 тис. найменувань ЕКБ виробництва у понад 80 зареєстрованих у Китаї компаній", – зазначив представник СЗР.

Крім того, Пекін постачає до Росії високотехнологічне обладнання – насамперед, верстати з числовим програмним керуванням. За 2025 рік частка імпорту верстатів з КНР становила приблизно 35%. Також Китай забезпечує потреби Росії у супутникових знімках високої і надвисокої роздільної щільності цивільних об’єктів України.

Яку роль у війні РФ проти України відіграє Білорусь

За даними першого заступника СЗР, Білорусь залишається основним і єдиним союзником Росії на Західному напрямку. Мінськ постачає до РФ снаряди, безпілотні системи. Крім того, на території Білорусі ремонтують російську військову техніку.

"З початку повномасштабного вторгнення білоруський ВПК інтегрувався у російський. Понад 80% білоруських підприємств залучені до виконання російського Держоборонзамовлення і Державної програми озброєнь Росії на 2025–2034 роки. Територія Білорусі активно використовується для постачання технологій і продукції для підприємств російського ВПК з метою обходу санкцій", – розповів Олег Луговський.

Союзники Росії у війні проти України

Окрім співпраці з Китаєм та Білоруссю, Росія отримує військове обладнання від ще щонайменше двох країн. Мова про Іран та Північну Корею.

Починаючи з 2022 рок Іран надіслав до Росії великі партії боєприпасів, снарядів і дронів. З жовтня 2021 року обсяг продажів іранських ракет Росії склав 2,7 млрд доларів. Мова про ракети протиповітряної оборони та балістичні ракети.

Щодо КНДР, то країна активно постачає РФ зброю – в тому числі, балістичні ракети. Її військові брали участь у війні проти України, а саме – у боях на Курському напрямку.

ЗМІ також писали, що Росія нібито може отримати від Північної Кореї крилаті ракети Hwasal-1 у версії Ra-3, здатні нести бойову частину масою до 1 тонни на дальність 130–250 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: