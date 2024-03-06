Заява президента Франції Еммануеля Макрона про те, що відправлення західних військ в Україну не можна виключати, "є рятівною".

Поразка Російської Федерації в Україні гарантує безпеку та стабільність на європейському континенті. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Видання зазначає, що заява президента Франції Еммануеля Макрона минулого тижня про те, що відправлення західних військ в Україну не можна виключати, була розкритикована багатьма європейськими колегами, зокрема канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Проблема полягає в тому, що багато партнерів мають обґрунтувані побоювання, що навіть обмежене розгортання військ поставить НАТО на шлях прямої конфронтації з Москвою. Хоча вони наголошували на необхідності допомоги Києву, ... багато західних лідерів - не лише Шольц - боятимуться, що будь-які розмови про відправку солдатів можуть повернути антивоєнні настрої. Це також грає роль у фальшивому наративі Москви про те, що це конфлікт, спровокований НАТО", - пише ЗМІ.

Як зазначють автори матеріалу, від лідера, який у 2022 році закликав Захід уникати "приниження" Москви, і який зробив усе можливе, щоб зрозуміти Путіна, "це рятівне повідомлення".

Останні заяви Макрона

Президента Франції Еммануель Макрон зухвало звернувся до союзників через війну в Україні. За його словами, союзникам України час активізуватися, зараз не час проявляти боягузтво.

За словами Макрона, "війна знову йде на нашій землі, деякі держави, які стали неконтрольованими, з кожним днем дедалі більше погрожують нападом на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає".

Також УНІАН повідомляв, що Макрон готує важливе рішення про закупівлю боєприпасів для України. За даними Bloomberg, до цієї ініціативи приєднаються Німеччина, Нідерланди та Данія.

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