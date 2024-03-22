До вето Росії в результаті розгляду документа доєднався Китай.

Росія та Китай заблокували резолюцію Ради Безпеки ООН щодо стабілізації ситуації у секторі Газа, ініційовану США. Зокрема, в РФ назвали документ "порожньою риторичною вправою", покликаною "підіграти" американським виборцям. Про це інформує Politico.

Як відомо, ініційована США резолюція передбачала підтримку "негайного і стійкого" припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС за умови звільнення заручників. Документ також засуджував терористичні атаки палестинського бойового угруповання ХАМАС 7 жовтня та атаки єменських повстанців-хуситів у Червоному морі. При цьому наголошувалося на необхідності рішення про створення двох держав для розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту, що триває десятиліттями.

"Формулювання резолюції було найгострішим на сьогоднішній день з тих, які Сполучені Штати пропонували світовій організації щодо війни Ізраїлю та ХАМАС. У попередніх резолюціях США лише закликали до призупинення бойових дій і накладали вето на попередні резолюції, які містили заклики до "негайного" припинення вогню", - пише видання.

Зазначається, що пропозиція США також містила положення, які, ймовірно, розлютили б Ізраїль, включаючи положення, у яких висловлювалося "серйозне занепокоєння" щодо майбутньої ізраїльської операції в місті Рафах на півдні Гази та вимога відкрити більше прикордонних переходів між Ізраїлем і Газою, щоб покращити надходження допомоги на території.

"Хоча більшість членів Ради безпеки проголосували за резолюцію, Росія, Китай і Алжир проголосували проти. Росія та Китай є постійними членами Ради безпеки, і вони, як і США, можуть накладати вето на дії цього органу. У міру розвитку війни в Газі Росія, Китай і Сполучені Штати часто використовували право вето, щоб зупинити відповідні дії в Раді безпеки, що значною мірою паралізувало орган", - ідеться у матеріалі.

ЗМІ також наводить слова посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, яка назвала Росію та Китай "цинічною" та "лицемірною" опозицією.

"Це був найбільш смертоносний напад на євреїв з часів Голокосту. І постійний член цієї ради не може це навіть засуджувати. Мені шкода. Це дійсно обурливо, і це нижче гідності цього органу. Росія та Китай просто не хотіли голосувати за резолюцію, написану Сполученими Штатами, тому що вони радше прагнуть нашої невдачі, ніж успіху цієї ради", – сказала дипломат.

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Чотири країни Євросоюзу готові визнати Палестинську державу. Іспанія, Ірландія, Словенія та Мальта чекають на "відповідні умови та обставини, які можуть сприяти успішному мирному процесу".

Країни також погодилися з необхідністю негайного припинення вогню в регіоні, звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в Газу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль перед наступом планує евакуювати мешканців Рафаху до "гуманітарних зон" у Газі. Їх мають забезпечити їжею, водою та іншими необхідними речами.

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