Отримані травми були несумісні з життям.

У словацьких Татрах трагічно загинула туристка зі Львова Олена Лозинська. Дівчина зірвалася з висоти понад 300 метрів.

Про це авіарятівники, що прибули на місце, повідомили на своєму сайті.

Трагедія сталася у Малій Студеній долині, що у Високих Татрах, 15 січня. Олена Лозинська послизнулася і впала з висоти понад 300 метрів.

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За інформацією рятувальників, після удару жінка залишилася непритомною. На місці інші туристи провели реанімаційні заходи, які, однак, не дали результату.

"На жаль, отримані молодою жінкою травми були несумісні з її життям і навіть лікар санітарної авіації вже не міг їй допомогти", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що жінка не мала достатнього спорядження для місцевості, якою пересувалася.

На сторінці "Книги пам'яті померлих за кордоном українців" у Facebook про загиблу написали:

"Рідні згадують її як чудову, світлу й добру дівчину, яка дуже любила гори…"

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло загиблої українки рятувальники перевезли до села Старий Смоковець, де передали поліції.

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