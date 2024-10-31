Ця повінь може стати найбільш смертоносною для Іспанії.

Повінь в Іспанії вже забрала життя 95 осіб, але кількість жертв може ще збільшитися. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, військовий підрозділ, який спеціалізується на рятувальних операціях, сьогодні почне прочісувати бруд і сміття за допомогою службових собак у найбільш постраждалих районах. Вони також привезли із собою 50 мобільних моргів.

За даними метеорологів, 29 жовтня в деяких частинах Валенсії за вісім годин випала річна норма опадів.

Потяги в Мадрид і Барселону довелося скасувати, а школи та інші основні служби наразі не працюють. Людей просять утриматися від будь-яких поїздок.

Очевидці розповідають, як люди дерлися на дахи автомобілів, рятуючись від потоку води. Вулиці в горах перетворилися на справжні річки, які виривали дерева з корінням і забирали шматки кам'яної кладки з будівель.

На кадрах, які поширюються в мережі, видно звалилися мости, а також купи легкових і вантажних авто.

За даними агентства, ця повінь може стати найбільш смертоносною в історії Іспанії.

Середземне море стає дедалі небезпечнішим - що відомо

Учені стверджують, що екстремальні погодні умови трапляються все частіше через кліматичні зміни.

Метеорологи вважають, що потепління в районі Середземного моря, що сприяє збільшенню випаровування води, відіграє важливу роль у посиленні злив.

Аварія розкішної яхти, пришвартованої біля берегів Сицилії, є останньою ознакою того, що Середземне море стає дедалі небезпечнішим для плавання.

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