Повінь в Іспанії вже забрала життя 95 осіб, але кількість жертв може ще збільшитися. Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, військовий підрозділ, який спеціалізується на рятувальних операціях, сьогодні почне прочісувати бруд і сміття за допомогою службових собак у найбільш постраждалих районах. Вони також привезли із собою 50 мобільних моргів.
За даними метеорологів, 29 жовтня в деяких частинах Валенсії за вісім годин випала річна норма опадів.
Потяги в Мадрид і Барселону довелося скасувати, а школи та інші основні служби наразі не працюють. Людей просять утриматися від будь-яких поїздок.
Очевидці розповідають, як люди дерлися на дахи автомобілів, рятуючись від потоку води. Вулиці в горах перетворилися на справжні річки, які виривали дерева з корінням і забирали шматки кам'яної кладки з будівель.
На кадрах, які поширюються в мережі, видно звалилися мости, а також купи легкових і вантажних авто.
За даними агентства, ця повінь може стати найбільш смертоносною в історії Іспанії.
Середземне море стає дедалі небезпечнішим - що відомо
Учені стверджують, що екстремальні погодні умови трапляються все частіше через кліматичні зміни.
Метеорологи вважають, що потепління в районі Середземного моря, що сприяє збільшенню випаровування води, відіграє важливу роль у посиленні злив.
Аварія розкішної яхти, пришвартованої біля берегів Сицилії, є останньою ознакою того, що Середземне море стає дедалі небезпечнішим для плавання.