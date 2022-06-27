Літаки помітили над Ляховицьким районом.

Повітряні війська Білорусі 26 червня приступили до тренувальних польотів у Барановичах. Літаки помітили над Ляховицьким районом.

Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн.

Відзначається, що навчання ВПС Білорусі стартували вже вночі в неділю, 26 червня.

"21:27 Барановичі, початок тренувальних польотів ВПС РБ. 23:20 помічені над Ляховицьким районом", - говориться в повідомленні.

Активність авіації як білоруської, так і російської спостерігалася ще вдень. Так, Об 11: 10 над Биховом пролетіли літаки Ту-22 ВПС РФ у бік Мозиря і п'ять літаків ВПС РФ над Мстиславлем, потім їх помітили над Бобруйськом.

Крім того, о 19:00 пролетів літак з північного заходу на південний схід у бік міста Орша.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано як відповідь України на авіаційні удари.

У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

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