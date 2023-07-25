Греція кілька днів потерпає від масштабних лісових пожеж.

У Греції пожежний літак розбився під час гасіння вогню на острові Евбея в центральній частині країни. Як пише видання Lefimerida, зараз на місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція.

Опубліковані в мережі кадри свідчать, що легкий пожежний літак Canadair CL 215 здійснив пікірування над осередком лісової пожежі і скинув воду на полум'я. При цьому він зачепив крилом чагарник і втратив керованість. Літак різко нахилився вправо, впав на схил гори і загорівся.

Негайно було піднято тривогу, почалася пошуково-рятувальна операція. Зазначається, що екіпаж пожежної машини, який знаходився поруч з місцем аварії і теж боровся з вогнем, першим опинився на місці.

Видання news247 повідомляє, що на борту літака перебували два пілоти. Їхня доля наразі невідома.

Лісові пожежі в Греції

Через сильну спеку, що охопила країни Середземного моря, по всій Греції вже кілька днів вирують пожежі в природних екосистемах. Особливо важка ситуація склалася на острові Родос, куди навіть перестали літати пасажирські літаки через сильне задимлення. Грецька влада оголосила масштабну евакуацію. Загальне число евакуйованих досягло 19 тисяч, багатьох вивозили морем.

Крім того, ліси спалахнули на іншому популярному серед туристів острові – Корфу, розташованому на протилежному від Родосу кінці країни. Там владі теж довелося оголосити евакуацію, оскільки вогонь "рухається широким фронтом". Для евакуації місцевого населення і туристів підготували приватні судна.

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