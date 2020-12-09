Американські спецслужби запідозрили в шпигунстві китаянку Христину Фан, яка раніше проводила багато часу з політиками Демократичної партії в Каліфорнії.
Про це повідомляє Axios.
Відомо, що Фан переїхала у Сан-Франциско у 2011 році. Навчаючись в університеті, вона займалася активізмом і очолювала студентську асоціацію Діаспори. За цей час їй вдалося налагодити контакти з місцевими політиками і отримати посаду збирача пожертвувань для конгресмена Еріка Суолуелла.
Читайте такожУ Данії висунули звинувачення в шпигунстві росіянину
Крім того, китаянці приписують сексуальні зв'язки з двома мерами.
При цьому у 2015 році Фан повернулася в Китай. Ймовірно, вона помітила стеження спецслужб.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Підполковника Франції підозрюють у держзраді на користь Росії
- Продавав інформацію Китаю: у Британії екс-працівника розвідки звинувачують у шпигунстві
- Болгарія втретє за рік звинуватила російських дипломатів у шпигунстві
- ФСБ заявила про затримання в Росії двох братів за шпигунство на користь Естонії
- В оточенні Меркель викрили шпигуна
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram