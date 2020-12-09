Навчаючись в університеті, Христина Фан налагодила контакти з місцевими політиками.

Американські спецслужби запідозрили в шпигунстві китаянку Христину Фан, яка раніше проводила багато часу з політиками Демократичної партії в Каліфорнії.

Про це повідомляє Axios.

Відомо, що Фан переїхала у Сан-Франциско у 2011 році. Навчаючись в університеті, вона займалася активізмом і очолювала студентську асоціацію Діаспори. За цей час їй вдалося налагодити контакти з місцевими політиками і отримати посаду збирача пожертвувань для конгресмена Еріка Суолуелла.

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Крім того, китаянці приписують сексуальні зв'язки з двома мерами.

При цьому у 2015 році Фан повернулася в Китай. Ймовірно, вона помітила стеження спецслужб.

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Автор: УНІАН