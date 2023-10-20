Стосунки Мелоні з журналістом Андреа Джамбруно тривали близько десяти років.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розійшлася з чоловіком після його скандального виступу на телебаченні, де він зробив низку "непристойних зауважень". Про розставання вона повідомила у своєму Твітері.

"На цьому закінчуються мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже десять років. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що подарував мені найважливіше в моєму житті — нашу дочку Джіневру", – написала Мелоні.

Вона зазначила, що їхні шляхи розійшлися вже певний час тому, "і настав час це визнати". Також прем’єр застерегла недоброзичливців від спроб "послабити мене, атакуючи вдома".

Відео дня

Як пише видання Politico, Андреа Джамбруно, з яким розійшлася Мелоні – італійський журналіст. Нещодавно він потрапив у скандал через свою поведінку в одному з телевізійних шоу. Зокрема він жартома запитував, чи може він "помацати своє хазяйство", а також пропонував іншій учасниці взяти участь у стосунках на трьох.

Крім того, Джамбруно спричинив низку політичних незручностей для Мелоні іншими своїми суперечливими заявами. Наприклад, він казав, що молоді жінки могли б уникнути зґвалтувань, якби не напивалися, а також порівнював міграцію з переміщенням худоби.

Інші новини про прем’єра Італії Джорджію Мелоні

Як писав УНІАН, у серпні Мелоні подала до суду на лідера рок-групи Placebo Брайана Молко. У липні музикант просто зі сцени заявив, що вважає Мелоні "шматком лайна, фашисткою і расисткою". Все це він вимовив італійською мовою, а потім показав непристойний жест рукою.

Також ми розповідали, що у березні Мелоні накричала на депутатів італійського парламенту, які висловлювали сумніви у необхідності подальшої підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: