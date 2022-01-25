Хорватського главу звинувачують в актах гуманітарної агресії проти України

Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворець" куди переважно вносять дані бойовиків і пособників російських окупантів.

Про це свідчить відповідний допис на веб-ресурсі, зроблений ввечері 25 січня.

Вказано, що хорватського главу звинувачують в актах гуманітарної агресії проти України, та визначили як "пособника російських нападників", який поширює кремлівську пропаганду й виправдовує російську агресію проти України.

Автори публікації за доказ виклали скріншоти нещодавніх публічних заяв Мілановича пресі.

Що сказав Миланович

25 січня Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, й у разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій та виведе всіх військових з регіону: "Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав".

Міланович зізнався, що буде всіма силами перешкоджати будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

У МЗС України у відповідь заявили, що вимагають публічного спростування образливих заяв президента Хорватії щодо України. Наголошено, що твердження Мілановича про події Революції гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України.

"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", - сказано у коментарі МЗС.

Раніше скандальною заявою про Україну відзначився німецький командувач Кай-Ахім Шенбах. Та після міжнародного осуду військовий був вимушений подати у відставку.

На тлі загрози нової збройної російської агресії НАТО посилює додатковими військами східний фланг Альянсу. При цьому, наголосив Столтенберг, про відправку військ у саму Україну не йдеться.

За даними розвідок, вже у лютому Кремль може спробувати вторгнутися в Україну 100-тисячним військом.

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