Сьогодні у віці 99 років помер принц Філіп, герцог Единбурзький.

У зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 похорон чоловіка британської королеви Єлизавети II принца Філіпа можуть пройти без масових заходів.

Читайте такожЗеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю чоловіка Єлизавети IIПро це повідомляє газета The Guardian.

Раніше планувалося, що на його похорон з'їдуться тисячі людей, а в траурній процесії з труною братимуть участь сотні військовослужбовців. Відомо, що плани влади на випадок смерті принца Філіпа носять назву «операція Форт-Брідж».

Однак, на тлі пандемії торік почалася розробка запасного плану на випадок смерті Філіпа. Швидше за все, траурні процесії в Лондоні та Віндзорі будуть скасовані, а траурні заходи обмежать територією Віндзорського замку.

Похорон принца Філіпа: що ще відомо

У зв'язку із забороною на заходи за участю понад 30 осіб, введеного через пандемію, на похоронах не зможуть бути присутніми всі члени королівської сім'ї.

Також через коронавірусні обмеження в похоронах навряд чи братимуть участь королівські особи з інших країн.

Сам принц Філіп за життя наполягав на скромних похоронах без масових заходів.

Помер принц Філіп: подробиці

Сьогодні, 9 квітня, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії помер чоловік королеви Єлизавети II.

Йому було 99 років.

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Автор: Катерина Шварц