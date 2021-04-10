Раніше подібна церемонія проводилася лише двічі: після смерті королеви Вікторії в 1901 році і після смерті Вінстона Черчілля в 1965-му.

По всій Великобританії, в Гібралтарі і з військових кораблів в морі пролунали залпи артилерійського салюту в пам'ять про принца Філіпа.

Читайте такожПомер чоловік королеви Єлизавети II принц ФіліпСалют почався рівно опівдні за лондонським часом і тривав більше 40 хвилин. Гармати, в тому числі часів Першої світової війни, випустили 41 залп, роблячи один постріл кожну хвилину.

Герцог Единбурзький, чоловік королеви Британії Єлизавети II, помер у п'ятницю, 9 квітня, не доживши до свого столітнього ювілею два місяці і один день.

На честь герцога, який був принцом-консортом найдовше в історії Сполученого Королівства, гарматні залпи прозвучали з пристані Лондонського Тауера і казарм королівської артилерії в Вуліджі, а також із замків Белфаста, Кардіффа і Единбурга, передає Бі-бі-сі.

У казармах королівської артилерії в Вуліджі постріли проводилися з гармат часів Першої світової війни - з них же стріляли в 1947 році в ознаменування весілля принца Філіпа, а пізніше - під час коронації Єлизавети II.

Крім того, до салюту приєдналися кораблі Королівського військово-морського флоту, в тому числі ескадрений міноносець "Даймонд" і фрегат "Монтроуз". Під час Другої світової війни принц Філіп служив на флоті, а з 2011 року обіймав посаду лорда-адмірала.

Раніше подібна церемонія проводилася лише двічі: після смерті королеви Вікторії в 1901 році і після смерті Вінстона Черчілля в 1965-му.

Артилерійський салют транслювався онлайн і по телебаченню, а жителям Королівства рекомендували спостерігати за церемонією з дому.

У заяві, яку напередодні випустив Букінгемський палац, говорилося: "Її Величність Королева з глибокою скорботою оголосила про смерть свого коханого чоловіка. Королівська сім'я разом з людьми по всьому світу оплакує цю втрату".

Принц Уельський Чарльз, розмірковуючи про принца Філіпа в програмі Бі-бі-сі, описав життя свого батька як "дивовижне досягнення".

Глава ВМС Великобританії адмірал Тоні Радакін відзначив співпереживання, прихильність і залученість герцога в справи флоту.

"Його глибоке розуміння наших цінностей, стандартів і звичаїв зробило його близьким другом флоту, яким він залишався протягом більше восьми десятиліть", - сказав Радакін.

Глава штабу оборони Великобританії генерал Нік Картер додав, що герцог був великим другом, натхненником і зразком для наслідування для Збройних сил.

"Він гідно прожив життя. Його Королівська Високість залишає нам у спадок неприборканий дух, стійкість і непохитне почуття обов'язку", - заявив генерал.

Як очікується, в ці вихідні Букінгемський палац оголосить подробиці про проведення похорону принца Філіпа. Геральдична палата повідомила напередодні, що церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, а до похорону тіло принца залишиться в Королівському Віндзорському палаці під Лондоном.

Через пандемію в процес похоронної церемонії будуть внесені зміни. Як заявили в Геральдичній палаті, відповідно до волі герцога, перед похороном не буде проводитися публічне прощання.

У зв'язку з пандемією королівський двір з жалем просить публіку не приїжджати на похорон.

За інформацією джерел в Букінгемському палаці, Єлизавета II має намір провести церемонію так, щоб не залучати натовпів і дотримати умови локдауну і соціального дистанціювання.

Всі урядові та офіційні будівлі в Британії повинні приспустити державні прапори і зберігати їх в такому положенні до 8 ранку дня, коли відбудуться похорони принца. Єдиний виняток, як зазначає кореспондент у справах королівської сім'ї Сара Кемпбел - Королівський штандарт, що реє над віндзорським замком, який не приспускається ніколи.

Напередодні ввечері у Вестмінстерському абатстві, де традиційно ховають британських монархів, були зроблені дев'яносто дев'ять ударів у дзвін - за кількістю років, прожитих принцом Філіпом. Удари проводилися один раз в хвилину і лунали протягом більш ніж півтори години.

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Автор: Ірина Погоріла