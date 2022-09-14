Раніше ОДКБ нібито заявила про введення контингенту, але повідомлення згодом видалили.

В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили про потребу мирного врегулювання конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Про це йдеться у заяві Секретаріату ОДКБ.

У Вірменію відправлять робочу групу Організації з постійного моніторингу ситуації на кордоні з Азербайджаном.

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"У зв'язку зі зверненням вірменської сторони до Ради колективної безпеки ОДКБ про надання допомоги Республіці Вірменія Секретаріатом Організації спільно з Об'єднаним штабом ОДКБ організована робота з надання механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації", - стверджується у заяві.

Водночас азербайджанські Telegram-канали стверджують, що 13 вересня о 23:00 за місцевим часом на сайті Організації нібито вийшла заява Секретаріату про введення контингенту для "врегулювання" конфлікту. Згодом повідомлення видалили.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії відбулися зіткнення. У Баку звинуватили Єреван у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Повідомлялося, що вночі диверсійні групи Збройних сил Вірменії мінували території між позиціями підрозділів Азербайджанської армії і доріг постачання. Внаслідок зіткнень пошкоджено військову інфраструктура, відомо про втрати серед особового складу.

На загострення ситуації між Азербайджаном і Вірменією відреагували у США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість. За словами Блінкена, військового вирішення конфлікту бути не може.

13 вересня стало відомо, що між Вірменією та Азербайджаном було досягнуто домовленість про припинення вогню починаючи сьогодні з 9:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом).

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