Ані режим в Мінську, ані учасники протестів не здатні переламати ситуацію на свою користь, але й відступати ніхто з них теж не хоче.

Молодий чоловік порвав на собі куртку і підняв руки в гору, даючи міліціонеру зрозуміти, що він готовий, якщо той відкриє вогонь. Здивований міліціонер відступив, тримаючи учасника протестів на прицілі свого автомату.

"Жыве Беларусь!" - почав скандувати натовп. Такою була чергова неділя в Мінську, де опозиція влаштовує масштабні протести кожні вихідні з 9 серпня. Тоді Олександр Лукашенко сфальсифікував президентські вибори, претендуючи на шостий термін на найвищій в країні пфосаді. Попри всю хоробрість учасників протестів, 66-річний Лукашенко не демонструє жодних ознак готовності відмовитись від влади, - пише The Economist. А з наближенням зими можливості опозиційного руху випаровуються.

Читайте такожУ Білорусі під час акцій протестів затримали понад тисячу людейЗагальнонаціональний страйк, проголошений Світланою Тихановською 26 жовтня, провалився на тлі придушення пікетів й погроз звільненнями. Невдоволених владою студентів виключили з університетів. Більше 230 демонстрантам висунули звинувачення в участі у "масових заворушеннях". Тепер їх можуть кинути до жорстоких білоруських в'язниць на три роки.

Лукашенко закликав служби безпеки посилити застосування насильства проти учасників протестів. Щонайменше 5 людей були вбиті, ще десятки - поранені. Розмовляючи нещодавно з начальниками служб безпеки, Лукашенко сказав, що потрібно "повідривати руки" всім демонстрантам, які вступають в протистояння з міліцією. Через кілька днів після того білоруські правоохоронці використали бойові набої, стріляючи в повітря над натовпом. Але цю демонстрацію сили люди зустріли саркастичними аплодисментами.

Всі спроби придушення не означають, що опозиція збирається здатися й відмовитися від спроб повалити Лукашенка. Кожен п'ятий дорослий білорус у містах вже взяв участь у протестах. І близько 85% з них готові виходити на вулиці, поки не будуть проведені нові вибори. Про це свідчать результати опитування, проведеного британським аналітичним центром Chatham House. Тихановська закликала проводити більше протестів й страйків, щоб посилити економічний тиск на Лукашенка.

"У жодної зі сторін немає сил вирішально змінити ситуацію на свою користь. Це війна на виснаження", - сказав політолог з Мінська Ігор Іляш.

Читайте такожBusiness Insider: Путіна дратують протести в Білорусі, але він сам виненЩо б не сталося далі, важко уявити, як життя в Білорусі повернеться до норми. Ціле покоління білорусів було політизоване протестами й жорстокими спробами Лукашенка придушити їх. Тим часом, Володимир Путін чекає на зручний для себе момент, спостерігаючи за протестами в Білорусі. Він заявив, що Кремль втрутиться в ситуацію в сусідній країні, якщо акції "вийдуть з-під контролю". В кінці минулого місяця чиновники російських служб безпеки звинуватили Захід у фінансуванні опозиції. Ці заяви прозвучали на тлі того, як державне телебачення Росії використало відео з війни в Нагірному Карабасі, щоб проілюструвати "агресивних демонстрантів" у Мінську. Це була технічна помилка чи спроба підготувати російську громадськість до військового вторгнення в Білорусь? Лише Кремль знає відповідь.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

12 жовтня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пояснив, що санкції проти Лукашенка введуть через відсутність волі вести переговори про мирне вирішення ситуації у Білорусі. Усі країни ЄС погодились з пропозицією розширити список осіб, проти яких запроваджуються санкції.

20 жовтня Боррель заявив, що жодна країна Євросоюзу не чинить спротиву стосовно запровадження санкцій проти Лукашенка в рамках підготовки другого раунду обмежувальних заходів щодо білоруської влади. За його словами, розпочалася технічна робота з метою підготовки запровадження санкцій.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

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Переклад: Лесь Димань