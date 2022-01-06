Українці не змогли вилетіти з аеропортів Алмати та Нур-Султана.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що понад 40 українських громадян застрягли в Казахстані, де тривають протести.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство вживає заходів задля захисту інтересів українців в Казахстані.

"Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Султана", - заявив речник.

За його словами, загроз безпеці українців немає. "Вони забезпечені тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", - додав Ніколенко.

"За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту м. Алмати заплановане на завтра, 7 січня. Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчою нагодою", - наголосив він.

Читайте такожРФ перекинула в Казахстан підрозділи, які воювали в Криму і на Донбасі - InformNapalmТакож речник відзначив, що інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня.

"Закликаємо українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій МЗС: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність", - заявив Ніколенко

За його словами, у разі потреби допомоги, треба негайно звертатися до посольства України.

Протести у Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду та виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Читайте також"Російська земля": у Держдумі РФ заговорили про "возз'єднання" Казахстану з РосієюНурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Замість нього цю посаду очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для "стабілізації та нормалізації обставин".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану. Вже стало відомо, що у Казахстан прибули перші російські військові зі складу ОДКБ.

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