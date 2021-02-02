Демонстрантам погрожують звільненнями з роботи і позбавленням батьківських прав, а в російських школах з'явиться служба, яка буде говорити з дітьми, чому протести - це дуже погано.

Не лише побиття, затримання й арешти загрожують учасникам протестів в Росії. Вони повинні також враховувати ризик втратити роботу, бути відрахованими з навчальних закладів, а також втратити права на своїх дітей.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна не цікавить справа опозиціонера Олексія Навального, якого сьогодні судять в Москві. І нібито він не читає новин про свого критика. Але попри цю показову "відсутність цікавості" з боку Кремля, російська влада зробила все можливе, щоб показати, що справа Навального має державне значення, - пише Gazeta Wyborcza.

Читайте такожРосіян знову почали лякати українським Майданом на тлі протестів за Навального (відео)Вже два тижні в Росії триває кампанія залякування не лише прихильників Навального, а й тих, хто бере участь в протестах, виступаючи проти режиму Путіна.

Тортури в автобусах поліції

Під час останніх протестів проти арешту Навального по всій Росії затримали більше 5600 людей. Зокрема, в Москві - 1800 учасників мирних акцій, а в Санкт-Петербурзі - близько 1300. В цих містах з неділі в автобусах і вантажівках поліції, попри мороз, тримають тих затриманих, яким не вистачило місця в СІЗО.

Сьогодні вранці організація OWD-info, яка займається надаванням правової допомоги, а також стежить за арештами в Росії, опублікувала відео. На ньому видно групу з кількох людей.

"Ми, затримані 31 січня на мирному протесті, просимо про допомогу і про звернення суспільної уваги на нелюдські умови, в яких ми змушені перебувати. З моменту затримання минуло більше 40 годин. А нас весь час катують. Нас жодного разу не годували. Вже 9 годин ми перебуваємо в автобусі, в якому людям доводиться стояти. Ми не можемо поворухнутися, в нас немає води і ми не можемо скористатися туалетом. В таких же умовах перебуває тут багато інших людей, яких тримають в десятках інших автобусів з затриманими. Ми вимагаємо припинення знущань над нами. А також просимо незалежні ЗМІ поширити наше звернення", - зачитав з папірця один з чоловіків на відео.

Читайте такожNew York Times: Окупація Криму більше не захищає Путіна від протестівЯк в Москві, так і в Санкт-Петербурзі утворилися цілі колони з автобусів поліції, в яких тримають затриманих учасників протестів. Виданню Meduza вдалося з'ясувати, що камер вже бракує. Тож демонстрантів можуть відправити в камери з тими, кого підозрюють в скоєнні кримінальних злочинів.

Погрози позбавити батьківських прав

Окрім побиття й арештів опозиційно налаштовані росіяни мусять також бути готовими зіштовхнутися з кримінальними й адміністративними провадженнями, зі звільненнями з роботи і навіть з втратою дітей. Уповноважена з прав дитини в Ленінградській області Тамара Литвинова погрожувала цим матері 11-річної дівчинки. Жінку затримали під час протестів у неділю.

У п'ятницю дівчинка розповіла вчительці, що збирається взяти участь в демонстрації. А та про все розповіла директору школи, який зв'язався з матір'ю неповнолітньої опозиціонерки. Литвинова вважає, що мати, не відреагувавши належним чином і наголосивши, що "виховання доньки - це її особиста справа", наражає життя дівчинки на небезпеку.

"Вона свідомо створила ситуацію, яка загрожує життю і здоров'ю дитини", - вважає уповноважена з прав дітей.

Також Литвинова додала, що дівчинка не виконувала домашні завдання. А під час уроків інколи засинала за партою. І це нібито доводить, до її мати "не виконала своїх батьківських обов'язків". Тож тепер жінці загрожує кримінальна справа.

Читайте такожПротести в РФ: російські силовики почали стріляти - ЗМІКремль вже оголосив про створення нової служби при школах. Вона буде займатися тим, що розмовлятиме з дітьми "їхньою мовою про протести і політику". Крім того, міністерство освіти РФ працює над запровадженням обов'язкових щомісячних батьківських зборів, метою яких буде недопущення участі неповнолітніх в протестах.

Протести в Росії: що потрібно знати

Протести в Росії почались після арешту опозиційного політика Навального. 17 січня він повернувся до Росії з Німеччини, де відновлювався після отруєння. На прикордонному контролі в аеропорту «Шереметьєво» політика затримали, а наступного дня заарештували на 30 діб.

23 січня в Росії акції протесту пройшли майже в 200 містах. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», за підсумками акцій були затримані 4 тис. 033 особи.

31 січня акції пройшли по всій Росії.

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Переклад: Лесь Димань