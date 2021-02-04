Російські чиновники не дуже готові терпіти нові санкції Заходу за таку "дрібницю", як переслідування опозиціонера.

Коли довгі ряди поліцейських вишикувалися в центрі Москви у вівторок увечері, меседж був чітким: всі учасники протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального будуть придушені. Впродовж наступних кількох годин тих, хто наважився кинути виклик рішучості влади, переслідували на вулицях.

Фото арештів і побиття людей у Росії дуже скоро облетіли весь світ. Події на них відбулися за лічені години після того, як суддя постановив, що запеклий критик Володимира Путіна проведе наступні кілька років за ґратами, - пише BBC. Навальний назвав судове слухання показовим судилищем, метою якого було "залякати мільйони". Але така тактика може "вилізти боком".

"Гадаю, це лише початок проблем для режиму. Тому що Навальний став не просто політичною силою, а й моральною, що робить його привабливим для тих, хто раніше не був його прихильником. Адже не лише політична опозиція, а все громадянське суспільство роздратоване жорстокістю й поведінкою поліції й судів", - сказав Андрій Колесніков з московського Центру Карнегі.

Читайте такожВирок Навальному: стало відомо, де відбуватиме покарання опозиціонерКремль давно називає Навального "агентом" Заходу, який намагається підірвати Росію. При цьому, російська влада наполягає, що суди нібито повністю незалежні, а розлючені учасники протестів - "хулігани". Прес-секретар Путіна навіть похвалив служби безпеки за "жорстку відповідь на провокації". Але жорсткі підходи можуть принести проблеми.

"Репресії проти Олексія Навального, які шокують своєю жорстокістю, також вражаюче дурні", - сказав Пилип Стьоркін з незалежного видання VTimes.

Він вважає, що ув'язнення Навального посилить протести, а не зупинить їх. І це не дуже зручно для Кремля у скрутні для економіки часи.

"Влада постійно пиляє гілку, на якій сидить попри те, що гілка дедалі більше хитається", - додав він.

Багато з тих, хто вийшов на вулиці, зізнаються, що роблять це вперше. І причиною для цього була не так підтримка Навального, як протест проти жорсткого поводження з ним.

Читайте такожNew York Times: Путін вперше за багато років не контролює все в РосіїУ Москві також говорять про те, що нинішня безкомпромісна позиція Кремля може бути не такою популярною серед високопоставлених чиновників, зважаючи на те, що Захід готує нові санкції. Замороження активів і заборона перетинати кордон - це прийнятна ціна за так зване "повернення" Криму. Але терпіти покарання за переслідування російського опозиціонера ніхто не хоче. Також не відомо, як довго буде тривати російська хвиля протестів.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Переклад: Лесь Димань