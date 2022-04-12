Напередодні Нехаммер побував у РФ, до цього він відвідав Україну.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер, який напередодні провів переговори з Путіним у Росії, повідомив, що президент РФ на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні, проте сенс цих слів не зрозумілий.

Про це пише The New York Times.

За словами австрійського чиновника, наприкінці зустрічі Путін сказав йому наступне:

"Було б краще, якби вона [війна] скоріше закінчилася".

За словами Нехаммера, сенс цих слів не ясний до кінця. Вони могли або сигналізувати про готовність Путіна до подальших мирних переговорів, або можуть означати швидкий і жорстокий напад на Донбас.

"У нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни та діє відповідно. Ось чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни", - підкреслив канцлер Австрії.

Раніше повідомлялося, що зустріч відбулася в Москві 11 квітня. Розмова політиків тривала 1,5 години. За словами Нехаммера, це не було дружнім візитом, він хотів подивитися Путіну в очі та розповісти про те, що він побачив у Бучі. "Від зустрічі в цілому не отримав жодних позитивних вражень. Я налаштований песимістично. Путін перейшов до військової логіки. Всі ознаки вказують на шторм", - сказав він.

Перед візитом до Москви Нехаммер побував у Києві.