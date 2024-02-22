Якщо цю зброю справді застосують, наслідки відчує увесь світ.

Супутники Starlink Ілона Маска зіграли ключову роль у сповільненні російського вторгнення в Україну та досі відіграють критично важливу роль у забезпеченні зв’язку ЗСУ на фронті. Імовірно, саме через це Росія готується вивести на орбіту протисупутникову зброю, пише Washington Times.

Видання зауважує, що російсько-українська війна продемонструвала фундаментальну важливість супутників у сучасних бойових діях, і росіянам надзвичайно важко нівелювати цю перевагу ЗСУ. Застосування ядерної зброї у космосі теоретично могло б стати для Росії виходом із ситуації.

Російські війська неодноразово намагалися заблокувати Україні доступ до Starlink. Але аналітики кажуть, що агресор не досяг у цьому успіху, оскільки структура супутників Ілона Маска та їхнє розташування — відносно ближче до Землі, ніж інші супутники — ускладнюють нейтралізацію системи за допомогою звичайної зброї, що запускається з Землі.

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Але тепер — якщо неоднозначні висновки американської розвідки виявляться точними — президент Росії Володимир Путін, ймовірно, розглядає використання передової зброї протикосмічної авіації як єдиний надійний спосіб позбутися Starlink та інших подібних систем у майбутніх конфліктах.

При цьому експерти побоюються, що ефект від застосування протисупутниковї зброї вийде далеко за межі поля боя в Україні і матиме важкі економічні наслідки для усього світу.

Деякі інсайдери з питань національної безпеки побоюються, що Путін може піти на такий радикальний крок, якщо врешті-решт зіткнеться з певною поразкою в Україні або іншим чином відчує себе затиснутим Заходом.

Але небезпека не обмежується Росією. Фахівці попереджають, що Китай також придивляється до протисупутникової зброї в рамках значно ширшого стратегічного плану. Наприклад, Пекін міг би розглядати велику атаку у космосі як спосіб нейтралізувати своїх ворогів перед повномасштабним наземним вторгненням на Тайвань.

Росія готується вивести зброю в космос: що відомо

Як писав УНІАН, минулого тижня американська розвідка поінформувала Білий дім та Конгрес про "серйозну загрозу" національній безпеці, яка походить від Росії.

Спочатку офіційні особи США не хотіли публічно розкривати подробиці про характер загрози, але коли інформація почала "витікати" в пресу, у Білому домі виступили із заявою. В ній було зазначено, що американську розвідку турбують ймовірні спроби Росії створити протисупутникову зброю, можливо – ядерну.

В Росії заперечують, що працюють над створенням такої зброї.

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