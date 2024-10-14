За словами одного з високопосадовців, такі попередження можуть бути панічними.

Російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований "випробувати червоні лінії Заходу", а також буде готовий до військового конфлікту з НАТО до 2030 року. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби (БНД) Німеччини Бруно Каль, пише Bloomberg.

За його словами, президент Росії хоче розширити сферу впливу Кремля у Європі та витіснити збройні сили США з континенту, адже його витрати на оборону перевищують рівень ЄС.

"Кремль розглядає Захід - і Німеччину також - як супротивника", - зазначив Каль.

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Він підкреслив, що ймовірність того, що НАТО в якийсь момент може застосувати положення про взаємну оборону, є високою.

Водночас один з високопосадовців, який знайомий з дискусіями в НАТО, на умовах анонімності зазначив для Bloomberg, що такі попередження можуть бути панічними.

"Путін, швидше за все, утримається від прямої конфронтації і зосередиться на таких видах діяльності, як дезінформаційні кампанії, кібератаки і саботаж", - цитує видання слова чиновника.

Водночас Каль додав, що наразі федеральна розвідувальна служба Німеччини фіксує агресивну діяльність російських спецслужб, в тому числі зріс рівень шпигунства і саботажу.

НАТО і Україна - останні новини

Раніше колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ненадання Україні значної військової підтримки полегшила РФ підготуватися до повномасштабного вторгнення. За його словами, це має стати для всіх партнерів уроком на майбутнє.

Своєю чергою колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Європа не буде в безпеці, поки Україна не вступить до НАТО. За його словами, з досвіду 2008 року можна зробити висновок, що членство України в Альянсі необхідне для стримування російської агресії.

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