За його прогнозом, далі є лише два варіанти розвитку подій.

Президент РФ Володимир Путін під час промови про анексію окупованих українських територій оголосив війну Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України у 2007−2009 роках Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ.

"Насправді Путін оголосив публічну війну Заходу. Вже точно, чітко і безповоротно. Він сказав, що буде боротися з цим Заходом усіма можливими і доступними йому засобами", - пояснив свою думку дипломат.

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За його прогнозом, далі є лише два варіанти розвитку подій.

"Перший шлях. Захід приймає виклик і починає діяти нарешті по-дорослому. І починає розуміти, що у нього немає іншого вибору, як довести справу дезінтеграції Росії до свого логічного завершення чи, щонайменше, до зміни теперішнього російського політичного режиму", - наголосив Огризко.

Однак другий варіант полягатиме у тому, що Захід на цей виклик відреагує неадекватно.

"Почне шукати способи не загострювати ситуацію і не допустити ескалації... Це те, чого прагне Путін і це те, на що він і розраховує. Він думає, що своїми яструбиними заявами настільки налякає Захід, що той не зможе йому психологічно протистояти", - підсумував дипломат.

Спроба анексії територій

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

30 вересня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території до Росії.

В МЗС Російської Федерації заявили, що на "приєднані" до РФ території буде поширюватися ядерна доктрина.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня засідання РНБО. У відповідь на спробу анексії територій Україна подала заявку на членство в НАТО.

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