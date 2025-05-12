Офіційно Кремль відкидає інформацію про цей підрозділ, але ЗМІ розкрили деякі деталі його діяльності.

Росія створила нову секретну структуру в межах своїх спецслужб — підрозділ, що спеціалізується на саботажі, кібератаках і ліквідаціях по всій Європі. За даними західних розвідслужб, ця тіньова організація під назвою Департамент спеціальних завдань (SSD) — новий інструмент Москви у гібридній війні проти Заходу, пише The Sun.

SSD приписують низку секретних операцій, що нагадують шпигунські романи часів Холодної війни. Серед них — невдалі спроби замахів, вибухівка в літаках та кібератаки, покликані дестабілізувати західні уряди.

За оцінками аналітиків, SSD було сформовано у 2023 році, коли Росія активізувала свої дії на фоні війни в Україні. Його створення стало відповіддю на поразки на фронті та зростання тиску з боку країн НАТО.

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Доктор Ленс Хантер, професор міжнародних відносин з Університету Августа, вважає, що SSD — не просто чергова структура у вертикалі російських спецслужб. Він описує підрозділ як Франкенштейна нового зразка:

"SSD можна розглядати дещо подібно до КДБ за часів Радянського Союзу".

Хантер уточнює, що цей новий "КДБ 2.0" об'єднує функції з різних російських агентств, використовуючи сучасну зброю — кібероперації, саботаж і приховану війну.

"Однак, SSD використовує сучасну тактику, таку як кібероперації, та діє в рамках більшої структури військової розвідки Росії. Це спроба консолідувати різні елементи російських розвідувальних служб, часто координуючи свої дії з іншими російськими спецпідрозділами та діючи разом з ними", - каже експерт.

За інформацією ЗМІ, підрозділ базується в штаб-квартирі ГРУ, відомій під кодовою назвою "Акваріум", і включає елітних оперативників, які вже брали участь у найнебезпечніших операціях Кремля.

Згідно з даними The Wall Street Journal, SSD фігурує у резонансних справах, серед яких — змова з метою вбивства очільника німецького оборонного концерну та спроба підірвати вантажні літаки DHL.

Російське керівництво, за повідомленням видання "Українська правда", вважає будь-які дії на Заході виправданими у відповідь на атаки на своїй території — зокрема, на вибухи на газопроводі "Північний потік" та ліквідації ключових фігур в самій Росії. Попри це, Кремль традиційно заперечує будь-яку причетність до діяльності SSD.

На думку Джеймса Аппатурая, заступника генсека НАТО з питань гібридної та кібербезпеки, Москва бачить ситуацію як війну проти Заходу:

"Росія вважає, що вона перебуває в конфлікті з тим, що вона називає "колективним Заходом", і діє відповідно — аж до погроз ядерною зброєю".

SSD нібито поглинула ворожі одне до одного структури, включаючи підрозділи ФСБ і сумнозвісний підрозділ 29155 ГРУ — саме той, якого звинувачують у спробі отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії в 2018 році.

Теперішня тактика — значно витонченіша, наголошує Хантер: вона поєднує методи "старої школи" із сучасними кіберзброями. Агенти SSD — це тіні, які з’являються зненацька і так само безслідно зникають.

"SSD складається з добре навчених операторів та агентів під прикриттям, яких відбирають на основі їхньої здатності таємно маневрувати в інших країнах", — каже він.

Чим займається SSD?

Підрозділ часто атакує країни, які підтримують Україну або виступають проти Росії, включаючи військові активи, політичних дисидентів та інфраструктуру

Основні напрями роботи SSD — "вбивства, інфільтрація та вербування". За даними WSJ, агенти підрозділу проникають до західних університетів, компаній, а також залучають до співпраці іноземних шпигунів, особливо в таких країнах, як Сербія чи держави Глобального Півдня.

Контроль над SSD здійснює генерал-полковник Андрій Авер’янов — один із найвідоміших "невидимих генералів" Кремля — разом зі своїм заступником, генерал-лейтенантом Іваном Касьяненком. Чехія видала ордер на арешт Авер’янова за підозрою в організації вибуху на чеському складі боєприпасів у 2014 році.

Підготовка оперативників відбувається у центрі "Сенеж" — елітному тренувальному комплексі для спецназу. Там формують агентів для роботи за лінією фронту, зокрема у країнах НАТО.

У грудні минулого року ЄС запровадив санкції проти ряду оперативників SSD, звинувачуючи їх у серії вибухів, хакерських атак і спробах державних переворотів на території Європи. США, своєю чергою, оголосили про звинувачення на адресу п’ятьох агентів SSD і запропонували винагороду в розмірі $10 мільйонів за інформацію про них.

Хоча активність SSD досягла піку влітку 2024 року, останнім часом, за словами розвідки, дії підрозділу дещо сповільнилися.

"Затишшя в активності може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для Москви для переговорів з новою адміністрацією США", — повідомляє WSJ, посилаючись на джерела у європейських спецслужбах.

Як зазначає Хантер:

"Важко передбачити, чого очікувати від SSD у найближчі місяці та роки. Однак успіх російських військ в Україні може вплинути на те, як Росія використовуватиме SSD для демонстрації сили в усьому світі".

Широко розрекламовані атаки на SSD можуть спонукати західні країни та країни НАТО посилити координацію дій для протидії SSD, підсумувало видання.

Росія готується до війни з НАТО - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини дійшла висновку, що Росія сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готується до великої війни з НАТО.

Зазначалося, що Кремль готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей і до кінця десятиліття може бути повністю готовий до "широкомасштабної конвенційної війни". За оцінкою литовської спецслужби VSD, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може "перевірити НАТО" шляхом проведення обмеженої військової операції проти однієї або кількох країн-членів.

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