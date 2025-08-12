Путін прагне використати зустріч із Трампом для зняття санкцій і закріплення територіальних здобутків.

Володимир Путін розглядає заплановану зустріч із Дональдом Трампом на Алясці як "несподівану нагоду" зняти загрозу нових санкцій і водночас посилити свої позиції у війні проти України, пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

Автор аналізу передбачає, що для Путіна саміт з Трампом - це шанс не тільки уникнути покарання, але й зміцнити свої військові зусилля. Подібний сценарій, за їхніми словами, вже відбувався раніше, коли Путін скористався прагненням Трампа до швидкої "мирної угоди" та економічного перезавантаження з Москвою.

"Незалежно від того, скільки Трамп був готовий віддати, Путін бачив лише одне: стратегічну можливість", — йдеться у матеріалі.

Одним із головних завдань Кремля, за оцінками експертів, є недопуск президента України Володимира Зеленського до переговорів. Чемпіон пише:

"Наполягаючи на двосторонній зустрічі, Путін може запропонувати умови, які Вашингтон міг би прийняти, але Київ — ні. Це зробить Зеленського винним у зриві миру в очах Трампа".

Другим символічним кроком є вибір місця зустрічі. Автор пише, що саміт на Алясці став би потужним сигналом про "реабілітацію Путіна". Це був би його перший візит до США (поза межами ООН у Нью-Йорку) з 2007 року.

Кремль, за даними видання Bild, може запропонувати перемир’я в обмін на передачу Росії частини українських територій, включно з районами Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

"Не обмін, а земля, передана назавжди, в обмін на тимчасове перемир’я", — підкреслює Чемпіон.

Попри розмови про "мирний план", оглядачі нагадують, що Путін неодноразово заявляв: готовий припинити вогонь лише після усунення "корінних причин" війни, під якими він розуміє демілітаризацію України та визнання російської сфери впливу у Європі.

"Немає жодних ознак, що він погодиться на угоду, яка дозволить Україні зберегти незалежний шлях розвитку", — підсумував автор.

Саміт Трамп-Путін - головні новини

Як повідомляв УНІАН, саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці стане їхньою першою особистою зустріччю з моменту повернення Трампа до Білого дому. Він відбудеться 15 серпня.

Трамп і Путін мають довгу історію нетипових і суперечливих зустрічей, які нерідко завершувалися дипломатичними скандалами та взаємними компліментами. Аналітики не впевнені, що Трамп зможе домінувати над російським диктатором.

