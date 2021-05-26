В ООН хочуть отримати гарантії, що до Протасевича не застосовують тортури.

Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську та затримання журналіста Романа Протасевича.

Про це пише Голос Америки.

Обговорення відбудеться за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича.

"Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а "зізнання" у серйозних злочинах - силувані", - йдеться у заяві Колвілла.

Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

На засіданні уряду 25 травня було прийнято рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Людмила Жерновська