Варшава шукатиме іншу форму компенсації.

Новий польський уряд прем'єр-міністра Дональда Туска відмовиться від вимог репарацій від Німеччини за Другу світову війну, ініційованих попереднім урядом, пише Euractiv.

За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, натомість Польща шукатиме іншу форму компенсації, таку як відновлення історичних будівель або інвестиції у взаємну оборону.

Зазначається, що попередній консервативний уряд, який втратив владу в грудні минулого року, надіслав дипломатичну ноту до Берліна у 2022 році з проханням виплатити 1,3 трильйона євро репарацій за Другу світову війну. Але лівоцентристська коаліція Туска більше не має наміру продовжувати цю лінію дій, посилаючись на юридичні проблеми.

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"Моя попередниця, Анна Фотига, багато років тому відповіла на парламентський запит, що позиція Польщі полягає в тому, що репарації вже були визнані в Потсдамі. На жаль, вони були привласнені Радянським Союзом. На жаль, юридична позиція полягає в тому, що репарації не можуть бути отримані", – сказав Сікорський.

За словами журналістів, у 1953 році під тиском Радянського Союзу комуністичний уряд Польщі відмовився від усіх претензій на військові репарації. Попередній польський уряд заявив, що угода є недійсною, оскільки Польща не могла вести переговори про справедливу компенсацію, коли залежала від СРСР.

Тим не менш, Сікорський сказав, що Польща повинна спробувати отримати від Німеччини "те, що можливо отримати", маючи на увазі якусь іншу форму компенсації за окупацію нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Питання репарацій

Раніше УНІАН писав, що міжнародний фінансист та інвестор Вільям Браудер вважає, що Україні потрібно отримати репарації від РФ вже зараз, адже Путін так просто не зупиниться.

Інший експерт вважає, що Російська Федерація не підпише у найближчі роки угоду про капітуляцію і Україна не отримуватиме від неї репарації.

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