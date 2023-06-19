Після закінчення війни частину боргу можуть пробачити, решту сплатить Росія.

Державний борг України може бути погашений за рахунок репарацій від Росії. Про це в ефірі телемарафону заявив позаштатний радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Борги ми зможемо перекривати частиною того, що відберемо у Росії. Не ми винні – вони винні в цих боргах, які ми наробили, і вони їх повинні сплатити потім", – заявив він.

За словами Устенка, зараз на Заході заморожено російські активи, які сукупно в кілька разів перевищують розмір українського держборгу.

"У нашого агресора заарештовано $ 350 млрд золотовалютних резервів і $150 млрд номенклатури, тобто півтрильйона доларів. А боргів у нас - в рази, якщо не в десятки разів менше. Частину їх можна використати", – вважає радник.

Устенко зазначив, що нинішній держборг не є для України основною проблемою. Радник висловив упевненість, що після закінчення війни відбудеться конференція кредиторів, на якій може бути ухвалено рішення про реструктуризацію боргу і про те, чи потрібно його погашати повністю.

Ситуація в українській економіці - останні новини

Сьогодні державний бюджет України одержав гроші від Світового банку в розмірі 63 млн євро. Ці кошти повинні піти на зарплати чиновників і педагогів. Термін погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

ООН планує зібрати 1 мільярд доларів, який потім направлять на відновлення України в рамках Програми Розвитку ООН. Під час зустрічі з керівництвом ПРООН прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що нашій державі в першу чергу потрібне швидке відновлення і гуманітарне розмінування.

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