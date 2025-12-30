Перуанські шамани вже вдруге передбачили мир в Україні, та вперше - хворобу Трампа

Згідно їх передбачень, прапор миру в Україні піднімуть наступного року.

Шамани в Перу в понеділок зібралися на щорічному новорічному ритуалі, щоб зробити передбачення на наступний рік. Шамани заявили, що бачать хворобу президента США Дональда Трампа, падіння режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, а також кінець війни Росії в Україні, повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати повинні підготуватися, бо Дональд Трамп серйозно захворіє", – проголосив Хуан де Діос Гарсія, зібравшись разом з іншими шаманами на пляжі на півдні Ліми.

Під час ходи шамани несли великі плакати із зображенням світових лідерів, над якими вони схрестили мечі, палили ладан, а деякі з них навіть затоптали.

Відео дня

"Ми бачимо, що Ніколас Мадуро переможений. Ніколас Мадуро втече з Венесуели. Його не захоплять", - сказав Гарсія.

Окрім Трампа та Мадуро, шамани розмахували плакатами російського диктатора Володимира Путіна, президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

Шамани також передбачили кінець війни Росії в Україні. "Я бачу, що вони піднімуть прапор миру", – передбачив Гарсія.

Церемонія проводиться щороку наприкінці грудня. Шамани й раніше передбачали кінець війни в Україні, очікуючи його у 2023 році.

Путін та шамани

Нагадаємо, що силу шаманів вірить російський диктатор Володимир Путін. Минулого року Путін відвідав шаманів у Монголії. За неофіційною інформацією, він міг шукати в них порад стосовно двох питань - війни з Україною та довголіття і реінкарнації. Також опозиційний російський журналіст писав, що Путін радився із шаманами стосовно застосування ядерної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: