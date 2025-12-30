Конгресмен розкритикував Трампа за заяву про нібито напад України на резиденцію Путіна

Бейкон заявив, що президент Росії Володимир Путін брехун й президент США та його команда повинні спочатку з'ясувати факти.

Член Палати представників, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон в понеділок, 29 грудня, розкритикував президента США Дональда Трампа за його заяви про нібито дронову атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє The Hill.

Бейкон зазначив, що Трамп, здається, підтримав Росію, хоча республіканець нагадав, що очільник Кремля часто бреше.

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін – відомий безсоромний брехун", - написав Бейкон в соцмережі Х.

Видання вказало, що президент США "дуже розлючений" через заяви Росії про те, що Україна намагалася атакувати президентську резиденцію в Новгородській області вночі, залучивши 91 безпілотника дальньої дії.

В статті йдеться, що очільник Білого дому після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, 29 грудня заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку під час телефонної розмови раніше того ж дня.

"Одне діло – бути агресивним. Інше діло – атакувати його будинок. Зараз не час для таких дій. … Я був дуже розлючений через це. Це делікатний період. Зараз не час для цього", - сказав президент США журналістам.

Видання припускає, що він мав на увазі мирні переговори, що наразі тривають між Росією та Україною.

На питання, чи є якісь докази здійснення цієї атаки з боку України, Трамп зазначив, що це буде з'ясовано.

"Ну, ми це з'ясуємо. Ви кажете, що, можливо, нападу не було? Це можливо, я думаю, але президент Путін сказав мені про це сьогодні вранці", - заявив Трамп.

Водночас, видання цитує слова президента України Володимира Зеленського, який назвав звинувачення Росії "повною вигадкою, спрямованою на виправдання додаткових нападів на Україну" та припустив, що це робиться з метою підриву мирних переговорів.

Зазначається, що в неділю, 28 грудня, Трамп зустрівся із Зеленським у Мар-а-Лаго, щоб обговорити запропонований 20-пунктний мирний план.

Також видання поділилося, що Бейкон, який розкритикував Трампа, йде у відставку наприкінці цього скликання Конгресу. Він не вперше висловлює незгоду з позицією президента США за його підхід до питань зовнішньої політики, зокрема до війни між Росією та Україною.

Звинувачення РФ в атаці на резиденцію Путіна: всі деталі

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ЗСУ в ніч на 29 грудня нібито спробували атакувати держрезиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області на Валдаї. Він заявив, що всього російські військові знищили 91 дрон. Вказується, що інформації про постраждалих або руйнування не надходило. Лавров заявив, що армія РФ незабаром нанесе Україні удар у відповідь й нібито "час і об'єкти вже визначені". При цьому, очільник МЗС РФ зазначив, що Москва не збирається виходити через це з мирного процесу.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія готує удар по столиці України, зокрема, по державних будівлях. Він нагадав, що в вересні стався ракетний удар по будівлі Кабінету Міністрів України. Тому він закликав всіх в Києві бути дуже уважними, бо може незабаром статися черговий обстріл. Зеленський висловив думку, що заяви РФ направлені на зрив усіх досягнень української спільної роботи з командою президента Трампа.

