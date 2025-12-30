Призовні заходи триватимуть протягом усього року, а відправлятимуть до місць проходження військової служби, як і раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.

Правитель Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 січня по 31 грудня 2026 року планується призвати на строкову службу в російських збройних силах 261 тисячу людей віком від 18 до 30 років.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на офіційні джерела РФ.

"Закон, який змінює порядок призову громадян на військову службу, Держдума ухвалила в жовтні 2025 року. Тепер цілорічно працюватимуть призовні комісії, проводитимуться медичний огляд та психологічний відбір.

Автори законопроєкту пояснюють ініціативу бажанням підвищити якість призову. Правозахисники вважають, що влада хоче створити постійно діючу інфраструктуру для поповнення армії", - йдеться у повідомленні.

Також там повідомлять, що листопаді Путін підписав закони, які уможливлювали фактично безперервний призов до лав російської армії та залучення резервістів для захисту критично важливих об’єктів.

Цього року осінній призов до збройних сил РФ став наймасовішим у Росії з 2016 року – всього до армії призвали 135 тисяч осіб.

Війна в Україні - останні новини про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2026 року в Україні мобілізація, ймовірно, буде посилена. Планується посилити військовий облік, мінімізувати можливості для ухилення від служби та перевести всі мобілізаційні процеси в цифрову сферу.

Якщо говорити про те, кого в січні насамперед торкнеться мобілізація в Україні - вік, ключові вимоги та категорії громадян, - то це:

чоловіки 25-60 років без досвіду служби - це основний контингент для призову за умови, як уже говорили, відсутності медичних протипоказань і відстрочок або броні від мобілізації;

чоловіки 18-60 років із досвідом служби - ті, хто проходив строкову службу, має статус військовозобов'язаного або перебуває в офіцерському резерві, також придатний за станом здоров'я і не має броні або відстрочок;

ті, хто був знятий з обліку за станом здоров'я, за умови, що повторна військово-лікарська комісія визнала людину придатною;

ті, хто був зі статусом "Обмежено придатний" - якщо ВЛК визнала придатними до несення військової служби.

Мобілізація з 18 років, як і раніше, у січні 2026 року буде можлива лише в тому разі, якщо людина є військовозобов'язаною. Призовників віком до 25 років призвати не можуть, але у них є можливість піти служити, підписавши Контракт 18-24 за своїм бажанням.

Піти в армію з нового року можуть і громадяни за 60 років - для них передбачено річний Контракт 60+ на військову службу. Але, щоб у цьому віці потрапити на службу, потрібно пройти ВЛК і відповідати низці критеріїв.

