"Порушників" можуть посадити на 10 років, це перша така справа в Росії.

В російському Оренбурзі заарештували двох людей за те, що вони працювали в барі ЛГБТ. Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що 18 березня глава урядової російської організації "Ліга безпечного інтернету" Катерина Мізуліна заявила про першу кримінальну справу, порушену в РФ після оголошення руху ЛГБТ екстремістським.

Як уточнила керівник організації, створеної з метою цензури Інтернету, справу за фактом організації "екстремістського" об'єднання (частина 1 статті 282.2 КК РФ) було розпочато у зв'язку з діяльністю у місті Оренбург гей-бару Pose.

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"Раніше на клуб звернули увагу місцеві активісти. Це перша в Росії подібна кримінальна справа після рішення Верховного суду про визнання ЛГБТ екстремістським рухом", - наголосила Мізуріна.

За даними видання, через два дні Центральний районний суд Оренбурга відправив в СІЗО адміністратора і арт-директора клубу.

"У прес-релізі суду говорилося, що обвинувачені, будучи "особами з нетрадиційною сексуальною орієнтацією", спільно з іншими особами, які "також підтримують погляди та діяльність забороненого в нашій країні міжнародного громадського об'єднання ЛГБТ", забезпечували функціонування бару", - пише видання.

За даними росЗМІ, фігурантами справи стали арт-директор закладу Олександр Клімов та адміністратор Діана Камільянова. Молодим людям, згідно з російськими законами, загрожує 10 років в'язниці.

Боротьба з ЛГБТ в Росії

В листопаді 2023 року у Росії заборонили ЛГБТ, визнавши рух "екстремістським". Відповідне рішення ухвалив Верховний суд РФ. Тепер діяльність міжнародного співтовариства заборонена на території країни-агресора.

У лютому в РФ суд заарештував дівчину за носіння райдужних сережок. Супутником "зловмисниці" був хлопець, на одязі якого був синьо-жовтий значок.

Також УНІАН повідомляв, що російські психіатри запропонували "лікувати" трансгендерних людей через їх "примирення з вродженою статтю". З-поміж підходів, до яких рекомендується вдаватися - когнітивно-поведінкова терапія та терапія прийняття та відповідальності.

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